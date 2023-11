¿Tiene un Bonsái?: claves para entender su cuidado

De entrada no es un árbol que nazca pequeño, sino que se utiliza una especie natural a la que se le aplican técnicas especiales de poda, alambrado y manejo de raíces. Foto: Pixabay

Si usted es un amante de las plantas, es probable que alguna vez haya tenido el impulso de tener un bonsái. ¿Y por qué no? se habrá preguntado. Son de una belleza natural, pequeños y parecen de cuidados básicos. Pero los bonsái son también un arte, y más allá de los cuidados primarios que puede requerir una planta normal, necesitan unas técnicas y estilos específicos si se quieren conservar como es debido.

Le puede interesar: ¿En busca de una planta?: estas son algunas que no necesitan muchos cuidados

Pero en este tema hay mucha tela por cortar entre variedades, estilos, técnicas y cuidados. Acá abordaremos las preguntas básicas para que se decida si sigue planteándose la pregunta de si comprar o no un bonsái, o y si ya tiene uno y no sabe muy bien qué hacer con él.

Hablamos con Fabián Sora y Viviana Durán, creadores de Deus Bonsai (empresa y escuela que promueve el arte alrededor de estos árboles), quienes llevan más de 11 años dedicados a entender la especie, profundizar en conocimientos de botánica y saber cómo cuidar y tratar los bonsái.

“Esto es un arte vivo. El bonsai realmente nunca se termina, siempre hay que estar podando siempre se está desarrollando. Crece, estira sus ramas, él mismo desecha sus ramas. Es un trabajo constante. Hemos visto trabajos de un año que son muy lindos, pero también árboles muy avanzados que duran 70 años de formación. Lo bello es trabajar el árbol. En Japón, de donde es originario este arte, esto pasa de generación en generación y un solo árbol pasa por familias enteras”, cuenta Fabián Sora.

También puede leer: Plantas para oficina: las mejores para tener en el lugar de trabajo

Claves para tener un bonsái

Lo primero que hay que saber para tener un bonsái es que es un ser vivo que tiene requerimientos y necesidades que debemos cumplir y suplir. De entrada no es un árbol que nazca pequeño, sino que se utiliza una especie natural a la que se le aplican técnicas especiales de poda, alambrado y manejo de raíces.

Es fundamental tener claro en qué entorno van a tener el árbol. Y acá una aclaración importante: Todos los árboles son exteriores por naturaleza, por eso los bonsái también necesitan luz solar como método de energía para desarrollarse “No existe un Bonsái de interior, hay algunas especies que se adaptan a bajas condiciones de luz, pero necesitan sí o sí de sol para suplir ese desarrollo natural. Por eso requieren por lo menos estar cerca de una ventana”, explica Fabián Sora.

Otro punto determinantes es entender el ambiente en el que estará el árbol. Si está en Bogotá es necesario saber qué árboles o especies se adaptan a esa temperatura. Si bien es cierto que hay especies de clima cálido que se logran adaptar a clima frío, también hay que decir que para hacerlo es necesario crear condiciones muy especiales, creando entornos alrededor del árbol para que no sufran. Hay otras especies que no se adaptan a climas fríos, se estancan y no crecen.

Lea también: ¿Cuánto tiempo puede durar una planta sin recibir agua?

Y acá, otra aclaración. Fíjese bien en el producto que está comprando. “Hay muchos lugares en los que le venden un bonsái y lo que realmente están vendiendo es un prebonsái, o un material de trabajo. Es decir, un árbol que hay que trabajar con técnicas y estilos para que realmente pueda ser llamado bonsái. Con el paso del tiempo el árbol ya nos dice algo y nos representa algo de la naturaleza”.

Después de tener el árbol hay que saber muy bien cuáles son sus cuidados básicos y para empezar a trabajarlo los expertos recomiendan tener una guía, o unas nociones básicas para saber qué tipo de rama mover, cómo podar o cómo remover la corteza. “Es bueno conocer la parte teórica, es algo que se puede estudiar. Saber técnicas de poda, hay mucho material en internet, saber cuáles son los estilos y ahí sí podemos empezar ya a formarlo. Los bonsái buscan representar algo de la naturaleza y para ello existen los estilos. Hay aproximadamente entre 8 y 13 estilos principales y de ellos se desprenden más de 40 que representan algo que se ve en la naturaleza: un árbol sobre una roca, uno azotado por el viento, las inclemencias del tiempo. todo es un ejercicio de observación”, puntualiza Fabián Sora.