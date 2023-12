¿Busca regalo para Navidad?: una planta puede ser su mejor opción

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Las plantas son mucho más que relleno para un cuarto, una terraza, un consultorio médico. De fondo, pueden ser compañeras, además de traer vida y calma.

Hay evidencia científica acerca de los valores medicinales (en especial para la salud mental) de tener plantas en su vida. Además de esto, también pueden serle útil en la cocina, para aliviar algunos malestares o para aromatizar sus espacios.

Pero, más allá del criterio utilitarista, estamos hablando de seres vivos que con su presencia bien pueden enseñarnos cosas sobre el paso del tiempo o la paciencia, así como entregar belleza. Todo en un solo paquete.

Así que si está buscando buenos regalos, las plantas pueden ser grandes opciones, incluso si quien las reciba no tenga mayores conocimientos de jardinería.

Hicimos una lista utilizando criterios como resistencia y facilidad de cuidado, así como algunas funciones, como aromatizantes o medicinales. Hay un poco de todo para todos.

Las del aroma

Quizás resulta algo obvio y acaso tonto decirlo, pero una de las razones principales para tener plantas en la casa es para disfrutar con los aromas variados que nos ofrecen una multitud de especies. Y vivir entre buenos olores no es poca cosa.

Además de su perfume, algunas de las plantas con aromas más reconocidos y agradables son sencillas de cuidar y algunas incluso clasifican para aquellos que piensan que son unos mataplantas.

Tenemos acá, por ejemplo, al tomillo: una de las especias más conocidas, además de ser una de las plantas aromáticas más resistentes. Requiere poco riego y se debe tener en una matera con buen drenaje para evitar excesos de humedad que pueden llegar a pudrir las raíces.

También contamos la lavanda: no es gratis que este sea uno de los principales olores en las fragancias industriales para aromatizar baños, carros, oficinas y otros espacios. Su flor emite un intenso aroma que, según algunos, puede ayudar a relajar para conseguir un mejor sueño.

Es de fácil cuidado y se recomienda, principalmente, para exteriores, pues requiere mucha luz y resiste bien los cambios de temperatura. También se puede tener en casa, pero es clave que le llegue una cantidad de luz casi que permanente. También le viene bien la ventilación, así que se adapta a terrazas, por ejemplo, incluso si son de altura. En términos de riego se aconseja que sea una vez a la semana y, como con otras especies, tener cuidado con los encharcamientos. No debe permanecer húmeda.

Las inmortales

Recomendadas para quienes se consideran (o son llamados) mataplantas.

Encabeza la lengua de suegra, una planta originaria de África y ampliamente utilizada en casas y oficinas gracias a los beneficios que su follaje ofrece para la decoración de espacios, y sobre todo porque es una especie que se adapta fácilmente , no es sensible a las plagas y requiere pocos cuidados. De hecho se le conoce como la planta indestructible, ideal para aquellos a los que las plantas no les duran mucho.

En interiores, ofrece el beneficio de ayudar a limpiar el aire: de acuerdo con un estudio de aire limpio realizado por la NASA, sus hojas absorben toxinas como el óxido de nitrógeno, benceno, formaldehído, xileno y tricloroetileno.

En términos de luz, aunque no requieren recibir sol directo, sí agradecen los espacios con buena iluminación. Como son plantas resistentes, también se pueden adaptar a lugares en los que quizás no reciban tanta luz, pero esto puede retrasar su crecimiento, que de por sí ya es lento: al año pueden nacer en promedio cuatro hojas nuevas. Tienen una floración poco frecuente (no en todos los casos ocurre) que puede tardar incluso años en darse. Cuando pasa, produce flores en racimos de color blanco y amarillo pálido.

Otra de las especies populares por su facilidad de cuidado y variedad son los cactus. Aunque no son indestructibles, suelen ser perfectos para quienes apenas se adentran en el mundo de las plantas o para quienes suelen tener menos éxito con la supervivencia de éstas.

Los cactus se han adaptado a climas cálidos y han evolucionado con ingeniosos diseños para atrapar y retener agua. Desde sus raíces hasta sus espinas y pelusas (protegen de depredadores y atrapan humedad del ambiente, respectivamente), los cactus son una especie de almacenamiento natural de líquido.

Esto lleva a la primera recomendación, vital: no son plantas que requieran grandes, ni frecuentes riegos. Como han evolucionado para soportar sequías, no son muy amigas del exceso de agua, así que ojo con eso.

Nos fuimos de exóticos

¿Quiere sorprender con su regalo? Una planta carnívora nada tiene que envidiarle a un Ferrarri o a un tiquete para darle la vuelta al mundo.

Más allá de los estereotipos construidos a través de la ciencia ficción, las escenas de videojuegos en donde las vemos engullendo a Mario Bross y las múltiples creencias que las rodean, las plantas carnívoras son unas de las especies más fascinantes y que ofrecen beneficios para quienes quieren salirse del libreto y optar por una planta particular que, eso sí, requiere de cuidados especiales.

Se llaman carnívoras porque, a diferencia de las plantas comunes, tienen flores depredadoras que pueden alimentarse de nutrientes que no absorben directamente del sol sino que cazan ellas mismas.

¿Y de qué se alimentan? Su dieta varía entre moscas, arañas, escarabajos y otros insectos, y puede depender de la especie pues existen por lo menos 12 géneros y cinco familias. Pero si se clasifican por la forma en la que capturan a sus presas, existen por lo menos cinco tipos claros de plantas carnívoras, siendo las más usuales las que utilizan el mecanismo de pinzas (se cierra automáticamente sobre la presa como el caso de la Venus atrapamoscas), las que tienen pelos pegajosos y las trampas jarra, llamadas así por su forma y porque tienen un líquido en el que los insectos se ahogan.

¡Qué viva la Navidad!

Si se quiere ir temático, con plantas navideñas, esta información es para usted. La más tradicional de las plantas de Navidad puede ser la Ponsettia, una especie que combina en sus ramas los vibrantes y tradicionales colores verde y rojo que representan la navidad. Sin embargo, también existen combinaciones con rosado, blanco e oncluso amarillo.

Lo que debe tener en cuenta en el caso de esta planta, es que es estacional y muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que debe permaneces en ambientes controlados.

Si hablamos de Navidad, no puede faltar el muérdago, también conocido en Colombia como Pajarita, una planta que se cuelga en la casa y que es sinónimo de amor, prosperidad y buena fortuna.

Eso sí, aunque su uso está sobre todo asociado a rituales espirituales y en algunos casos medicinales, el muérdago es una planta semiparasitaria considerada plaga en algunos casos pues invade los árboles, absorbe el agua y en muchos casos les causa la muerte.

