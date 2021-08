Buscar fuentes de información confiables y no entrar en pánico son los llamados

Por estos días, en las redes sociales, los medios de comunicación y hasta en las conversaciones entre amigos el tema es el mismo: la llegada de la variante delta a Colombia, y con ella mensajes de alarma y pánico por la situación, que sin duda tiene implicaciones, pero no es para perder el control.

Por eso, el primer llamado es buscar fuentes de información confiables y no entrar en pánico para saber cómo actuar y tomar decisiones prudentes.

Como las dudas y el exceso de información son los aspectos que prevalecen, se realizará el cuarto conversatorio de la alianza Colsanitas-El Espectador para tratar el tema Vacunación y nuevas variantes del coronavirus: ¿qué debemos saber para no entrar en pánico?, que contará con la participación del infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 en Colombia, vicepresidente de la Clínica Colsanitas y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología.

El conversatorio se realizará el 5 de agosto, a las 9 de la mañana, y se transmitirá por la página web de El Espectador. El objetivo de la alianza es claro: generar espacios para informar y educar a la audiencia en temas de salud, y más con la coyuntura de la pandemia y las variantes del virus en todo el mundo.

Lo primero que se debe dejar claro es que “los virus, como todos los organismos cuando se replican, pueden variar y generar nuevas mutaciones, las cuales se ven reflejadas en la producción de las proteínas del virus. Cuando se da esa mutación el virus tiene mayor capacidad de transmitirse”, explica el infectólogo Carlos Álvarez.

Y aunque se habla en este momento de la variante delta, existen otras como alfa, beta y gamma, que también son más contagiosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) las ha clasificado en dos: variantes de interés (VOI) y variantes de preocupación (VOC).

“La variante de interés lo que muestra es que potencialmente podrían afectar, pero no se ha demostrado. Y las variantes que son de preocupación tienen mutaciones que por ejemplo en la capacidad de contagio es mayor, más agresivas, letales y que impactan en la efectividad de las vacunas”, explicó Álvarez.

Las cuatro son preocupantes y en todas se ha demostrado que aumenta el contagio y afecta la eficacia de las vacunas, especialmente la beta y la delta.

¿Cuál es la variante delta?

La variante delta (B.1.617.2) tiene más mutaciones que la alfa (B.1.617), de la cual procede o se origina, lo que parece darle una ventaja de transmisibilidad sobre otras variantes.

Las dos mutaciones principales están en la proteína S o de la espiga.

El primer caso de la variante delta se identificó en India en diciembre de 2020, la cepa se ha propagado rápidamente y ya está en Colombia.

Dos de los interrogantes que se generan con esta variante es la eficacia de las vacunas y qué nuevas medidas tomar. Según Álvarez, “para las vacunas que estamos aplicando en Colombia, con la variante es muy poca la afectación. Si las personas están vacunadas están bien protegidas y el reto es acelerar la vacunación en toda la población, y esa será la manera de contrarrestarla. Pero las personas que no están vacunadas pueden verse afectadas porque esta variante contagia más y, al mismo tiempo, se transmite más a las personas que están alrededor de los no vacunados. De esta manera, también damos la importancia en que las personas no solamente se vacunan para protegerse a sí mismas, sino para quienes están en sus entornos”.

En este contexto, vacunarse y seguir con las medidas de autocuidado es el llamado, porque seguirán apareciendo más variantes con nuevas características.

En conclusión, se debe entender que es normal que los virus muten, hay que consultar a los expertos para que expliquen lo que sucede y así despejar dudas, y para los ciudadanos seguir con el esquema de vacunación y fortalecer las medidas de prevención, que son efectivas para todas las variantes.

Para profundizar en el tema, el próximo 5 de agosto se realizará el cuarto conversatorio de los jueves de salud con Colsanitas, donde los espectadores podrán despejar sus dudas.