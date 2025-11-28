Caravanas Navideñas: así será el regreso de uno de los eventos más esperados de diciembre

Para esta edición, las caravanas visitarán Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las tradicionales Caravanas Navideñas de Coca-Cola volverán a recorrer varias ciudades del país durante diciembre, marcando el inicio de la temporada festiva para miles de familias. Este año, la compañía anunció un recorrido más amplio, actividades comunitarias y un enfoque en experiencias locales.

El regreso de las caravanas hace parte de la campaña “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, una iniciativa que la marca desarrolla cada diciembre y que, en 2025, integra recursos tecnológicos como piezas audiovisuales creadas con inteligencia artificial. Entre ellas se encuentra una nueva versión del comercial “La Navidad está Cerca”, donde la caravana vuelve a ser protagonista.

Un recorrido que llegará a más ciudades

Para esta edición, las caravanas visitarán Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, llevando actividades inmersivas a los asistentes. En cada ciudad, los camiones, reconocidos por su iluminación y música característica, realizarán paradas en puntos específicos para que las familias puedan acercarse, tomarse fotos y participar en dinámicas preparadas para la ocasión.

La marca informó que la apuesta de este año se centra en un enfoque “hiperlocal”, que busca adaptar las actividades según las tradiciones, espacios y dinámicas de cada ciudad. El objetivo, según explicaron, es fortalecer la conexión con las comunidades y generar experiencias cercanas y participativas.

El recorrido comenzará oficialmente el 6 de diciembre con un evento inaugural en el parqueadero de Salitre Mágico, en Bogotá. Allí se llevarán a cabo presentaciones musicales y actividades para los asistentes, además de una primera exhibición de la caravana.

Las caravanas navideñas se han convertido, desde hace décadas, en uno de los íconos de la temporada en América Latina. Para la edición 2025, la campaña combina elementos tradicionales, como los camiones iluminados y la música característica, con herramientas tecnológicas y actividades comunitarias.

Según voceros de la compañía, el objetivo es mantener vivo el componente emocional de la caravana, al tiempo que se incorporan nuevas formas de conectar con el público, especialmente durante una época marcada por el movimiento en las calles y el aumento de actividades familiares y comerciales.