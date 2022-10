Caso Colmenares: Esta fue la última conversación de Andrés Colmenares con su papá

El cuerpo de Andrés Colmenares fue hallado en el caño de El Virrey, en Bogotá. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Cada 31 de octubre Luis Alonso Colmenares recuerda especialmente a su hijo, el joven que desapareció la noche de Halloween de 2010, cuando decidió asistir a una fiesta de brujas con algunos de sus amigos en una reconocida zona de rumba de Bogotá en compañía de Carlos Cárdenas, Jessi Quintero y Laura Moreno.

Doce años después del incidente, que se conoció después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Luis Andrés Colmenares bajo el caño de El Virrey, en Bogotá, Luis Alonso, su papá, sigue al tanto de las investigaciones sobre lo que realmente pasó, pues aunque lo que se concluyó del caso fue que Andrés habría muerto por una caída, para la familia es una razón que no es correcta.

En entrevista con el medio HSB Noticias, el papá de Andrés Colmenares, contó los últimos momentos que vivió con su hijo antes de la fatídica noche del 31 de octubre de 2010 y reveló cuáles fueron las palabras que le dijo. Además, reiteró que la muerte de su hijo fue un crimen.

Las últimas palabras de Luis Colmenares a su hijo

“Lo he asumido pidiéndole a Dios que me de fortaleza y que le de fortaleza a mi familia porque hay que seguir”, cuenta Luis Alonso, quien todavía narra los hechos de la muerte de su hijo notablemente afectado. Afirma que en ocasiones le reclama a Dios por lo que sucedió, pues dice que todos los años tiene que vivir cada uno de los días del mes de octubre con el peso de la pérdida de Andrés. “Yo le reclamo a Dios y le pregunto por qué tenía que ser el 31, si eso iba a hacer así, por qué no permitiste que fuera el 7 el 10, el 12, el 20, no, nos toca caminar todo el mes hasta el último día, tenía que ser el 31″, cuenta.

Al preguntarle sobre los últimos momentos que pudo pasar al lado de su hijo, Alonso Colmenares cuenta que el abrazo y el beso que se dieron el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue el que marcó ese fin de semana. Luis Colmenares debía viajar a Chile y su hijo, Andrés, lo acompañó hasta el aeropuerto para despedirlo. “Yo lo abracé, le dije chao hijo, y siempre le recomendaba que cuidarán a su mamá, que estuviera pendiente de ella, que nos estuviéramos escribiendo… Eso no se me olvida”, cuenta. Añade que ese último abrazo “no lo voy a olvidar nunca en mi vida, lo cargo conmigo y a veces lo siento”, finaliza.

Sus ojos llorosos son muestra del dolor que causa la muerte de Andrés Colmnares y que, 12 años después, todavía marca el inicio de una lucha en la que abundan las preguntas. “Nadie, ninguno de nosotros ha podido olvidar esa última semana, cada día uno rememora dónde estaba, qué estaba haciendo. Eso no se puede olvidar, eso queda marcado”, dice Alonso.

¿En qué va el caso Colmenares?

Carlos Cárdenas, Jessi Quintero y Laura Moreno fueron absueltos de los cargos que se les imputaba por la muerte de Andrés Colmenares después de que la Fiscalía no encontrara pruebas suficientes para corroborar su participación en el caso. Carlos Cárdenas fue absuelto en 2014. Quintero y Moreno fueron absueltas en 2017. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta decisión en 2021.