Caso Laura Sarabia, Pulso Social, contaminación por plástico y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Investigaciones caso Sarabia

Luego de confirmar que dos exempleadas de Laura Sarabia fueron interceptadas ilegalmente por agentes de la Dijín de la Policía, la Fiscalía aseguró que llamará a interrogatorio a esta alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro. Así lo confirmó la vicefiscal, Martha Mancera, durante una rueda de prensa que estuvo encabezada por el fiscal Francisco Barbosa y toda la cúpula el búnker.

El llamado de la Fiscalía a Sarabia se da en medio del escándalo que tuvo origen en el robo de un dinero del apartamento de la jefe de gabinete. Después de reportar el hurto, la exniñera que trabajaba para la funcionaria, Marelbys Meza, denunció que había sido presionada por agentes de la Sijín y de seguridad de la Casa de Nariño y que, incluso, le habían practicado una prueba de polígrafo en un edificio al lado de la residencia presidencial.

Algunos miembros del Pacto Histórico le pidieron al presidente tomar cartas en el asunto. El exsenador Gustavo Bolívar afirmó: “Laura Sarabia y Armando Benedetti se deben ir. También los policías implicados en la chuzada”. “Una pelea interna entre círculos de poder no puede llevar al Gobierno a la crisis y a todo el movimiento al desprestigio”, agregó. Congresistas como María José Pizarro y Alexander López rechazaron las chuzadas y manifestaron su apoyo al jefe de Estado.

🔴 Falta de quórum

Aunque este jueves se tenía programado el segundo debate del proyecto de reforma a la salud, en la plenaria de la Cámara de Representantes, este se aplazó para el próximo martes 6 de junio por falta de quórum. Esta semana la falta de quórum decisorio ha impedido el desarrollo de varios debates: el proyecto de acto legislativo de cannabis de uso adulto en la Comisión Primera del Senado, la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, además del anuncio del proyecto de la reforma pensional.

🔴 Se reanuda caso de supuesta corrupción en la UNP

Esta viernes se sabrá si el líder sindical Wilson Devia afrontará su proceso penal en libertad, o no. El presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es procesado por presuntamente liderar una red de corrupción en la que se vendieron esquemas de seguridad por millonarias sumas. Devia durante las audiencias ha insistido en su inocencia y no aceptó ningún cargo. El pasado viernes 26 de mayo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, declaró durante cuatro horas sobre otros posibles hechos de corrupción en los que estaría también implicado Devia. Sin embargo, hasta ahora, no se ha filtrado mayor información sobre esta diligencia judicial, que promete destapar graves hechos de corrupción en la entidad encargada de proteger a varios colombianos que tienen problemas de seguridad.

🔴 Cómo va la realidad social del país

Este viernes, el DANE vuelve a publicar los resultados de la encuesta Pulso Social, después de que ésta fuera suspendida temporalmente mientras la entidad hacía algunas revisiones y ajustes metodológicos en la misma. Esta encuesta es interesante, pues muestra aspectos de la realidad social del país que bien pueden pasar de agache en otras operaciones estadísticas. Por ejemplo, la encuesta tiene preguntas acerca de la alimentación de los colombianos (como número de comidas al día) o capacidad de ahorro y gasto.

🔴 La ONU decide hoy si se queda o se va de Sudán

Tras un mes de combates entre el Ejército y los paramilitares, el Consejo de Seguridad de la ONU deberá votar si permanece en el país africano que desde hace más de un mes está en guerra. La Organización, que desde hace años tiene una misión en esa nación, ha sido criticada e incluso atacada por ambos protagonistas del conflicto hasta tal punto de valorar si lo mejor para sus integrantes es abandonar el país. Desde que iniciaron las hostilidades, al menos 1.800 personas han muerto y se ha generado una crisis humanitaria en toda la región. Por ejemplo, el Acnur contabilizó en un millón la cifra de desplazados por los combates.

🔴 Reino Unido, otra vez en protestas

Las 14 empresas de trenes del Rieno Unido anunciaron una nueva jornada de marchas por la carestía de vida y las bajas remuneraciones que tienen como trabajadores. Desde el gremio ferroviario se denuncia que la inflación, considerada este año como histórica en el Reino, está muy por encima de las respuestas que el Gobierno ofrece a sus ciudadanos. Este sector no es el único que huelga contra las autoridades, pues enfermeros, transportadores, médicos y maestros también lo hacen.

🔴 Inician obras del patio taller del Regiotram del Occidente

Con la firma de un acta oficial, la Empresa Férrea Regional (EFR) de Cundinamarca comenzará, este viernes 2 de junio, las obras del patio taller El Corzo, en Facatativá. Esta parte del proyecto será el punto en el que se realizará el mantenimiento, reparación y pernoctación de los trenes. Esta firma se da un día después de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitiera una resolución en la que se archivó la solicitud de licencia ambiental del proyecto por incumplimientos e inconsistencias por parte de los documentos presentados por el consorcio encargado del desarrollo del proyecto. A pesar de la decisión, la EFR se ha mantenido firme en que las obras continuarán, mientras se surte el nuevo proceso ante la ANLA. Cabe señalar que, por el momento, las obras del proyecto avanzan principalmente en el sector de Salitre, en Bogotá, en donde el Taller de Mantenimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura presenta un avance del 90 %.

🔴 Expectativa por el final del segundo ciclo de negociaciones para poner fin a la contaminación por plástico

Si todo sale como está planeado, este viernes (2 de junio) culminará la segunda sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Durante esta semana, los representantes de 175 se reunieron en Francia para esbozar los lineamientos principales de un tratado que permita ponerle fin a la contaminación por plásticos. La ambición de la ONU es poder reducir el 80 % de esta contaminación para 2040. Sin embargo, el inicio de las negociaciones estuvo bloqueado, pues los países no lograban ponerse de acuerdo sobre las reglas que se tendrían en cuenta para aprobar, en un par de años, el texto que se está empezando a construir. Mientras algunos países, entre los cuales destacan los mayores productores y consumidores de plástico como China, India, Rusia y Brasil, pretenden que el texto sea aprobado por consenso, una amplia mayoría de Estados defienden que una votación de mayoría cualificada pueda destrabar la votación final. De hecho, los países empezaron a plantear los lineamientos generales del tratado sin definir aún cómo se aprobará el documento.

🔴 Arrancan los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023

Desde este viernes 2 de junio y hasta el 12 del mismo mes se realizarán ellos Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023. La capital del país recibirá a más de mil atletas de 25 países que estarán compitiendo en múltiples disciplinas. La delegación colombiana, que espera tener un puesto en el podio por su localía, estará compuesta por 109 deportistas -entre los 12 y los 20 años-, siete auxiliares -un guía, dos arqueros y cuatro auxiliares de Boccia- y 19 entrenadores.