Caso Surtifruver, informe seguimiento recomendaciones Comisión de la Verdad y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Caso Surtifruver

Este miércoles se retoma el juicio contra Mauricio Parra y Cecilia Rueda, investigados por el asesinato de Jhony Alonso Orjuela, socio mayoritario de una de las comercializadoras de frutas y verduras más exitosas de la sabana de Bogotá (Surtifruver). Este hombre fue asesinado en octubre de 2016.

🔴 Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo

El Comité de Seguimiento y Monitoreo entregará su primer informe, después de que hace un año fuera presentado el Informe Final y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El comité, que tendrá vida por siete años, tiene como labor fundamental contarle al país cómo avanza el cumplimiento de las recomendaciones a través de informes semestrales de avance. De el hacen parte Marina Gallego, fundadora y coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres; Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo; Armando Valbuena, líder indígena wayúu, exdirector de la ONIC y miembro de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Acuerdo de Paz; Dorys Ardila, docente investigadora exiliada en España desde 2003 y vocera de los colombianos en el exterior en el Consejo Nacional de Paz; Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Julia Cogollo, lideresa afro del Caribe; y Angelika Rettberg, experta en temas de resolución de conflictos, académica y docente en la Universidad de los Andes.

🔴 Tasas de la FED

En el mercado internacional aguardan que el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED aumente las tasas un cuarto de punto hasta el rango de 5,25% a 5,5%, un undécimo aumento desde principios de 2022. Los mercados esperan que el banco central estadounidense anuncie el miércoles un aumento de las tasas de un cuarto de punto porcentual superando los niveles de 2007.

🔴 Reacciones por precio del Acpm

Se esperan reacciones de los camioneros ante el anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre que en 2024 debe subir el precio del galón de Acpm. El gobierno ha reiterado que el precio del diésel debe empezar a subir para comenzar a estabilizar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que hasta el momento ha corrido por cuenta de la gasolina.

🔴 Un camino hacia la sostenibilidad

Durante tres días (26, 27 y 28 de julio), se llevará a cabo el taller ‘Bioeconomía en Acción: Caminos Hacia la Sostenibilidad en América Latina’, un evento liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca contribuir al avance de la bioeconomía a través del intercambio de aprendizajes con otros países de la región.

🔴 Congreso Internacional de Presupuestos Participativos 2023

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano llevarán a cabo el Congreso Internacional de Presupuestos Participativos, en el que se espera fomentar la cultura democrática, el conocimiento y la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana en la propuesta y elección de los proyectos que se financiarán desde el fondo de desarrollo de cada localidad. El encuentro internacional se realizará a las 8:00 a.m., este 26, 27 y 28 de julio en la universidad, y contará con la participación de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia de Italia, España, Portugal, México, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Colombia.

🔴 Elección clave en Congreso de Perú

El Congreso de Perú elige a su nuevo presidente para los próximos 12 meses, una figura política que ocupa la primera posición en la sucesión constitucional a la jefatura de Estado, en caso de que la mandataria Dina Boluarte dimita o sea destituida, con un parlamento en cotas mínimas de aprobación y protestas ciudadanas para pedir un adelanto electoral.

🔴 Inicia la Vuelta a Colombia Femenina 2023

Del 26 al 30 de julio se disputará la octava edición de la Vuelta a Colombia Femenina 2023, evento perteneciente al calendario internacional UCI 2.2, que recorrerá más de 466 kilómetros, por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. El municipio de Sopó, en Cundinamarca será el encargado de darle apertura a las competencias de la carrera femenina más importante del calendario nacional, el miércoles 26 de julio, cuando se dispute la primera etapa, que saldrá con destino a la ciudad de Tunja, en fracción que tendrá 112.2 kilómetros de recorrido. La caldense Diana Peñuela buscará defender el título conseguido en la edición de 2022, en la competencia que ha visto como campeonas a la venezolana Lilibeth Chacón en 2021; a la ecuatoriana Myriam Núñez, en 2020; a la chilena Aranza Villalón, en 2019, y a la colombiana Ana Cristina Sanabria, ganadora de las primeras tres ediciones.

🔴 América vs. Nacional, el plato fuerte de los octavos de la Copa Colombia

Arrancó la segunda competencia más importante para el fútbol colombiano que vive su vigésima versión. Mientras el actual campeón de la Copa, Millonarios, tuvo que aplazar su primer partido contra Bucaramanga por su duelo ante el amistoso ante Crystal Palace en Estados Unidos, Nacional y América protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos de final.Verdolagas y Escarlatas revivirán, para muchos, el ‘clásico colombiano’ a las 8:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero. Una tarea complicada para Nacional que no contará con su portero Kevin Mier por fatiga muscular. Mientras tanto, América, el favorito de la serie por sus recientes fichajes, buscará darle una alegría a su gente con el posible debut de Edwin Cardona.

Más partidos de Copa Colombia:

Martes 25 de julio Equidad 1 vs. Águilas Doradas 0

Miércoles 26 de julio Tigres vs. Deportivo Pereira (3:30 p. m.)Alianza Petrolera vs. Tolima (6:30 p. m.)América vs. Nacional (8:00 p. m.)

Jueves 27 de julio Cúcuta vs Junior (4:00 p. m.)Deportivo Cali vs. Santa Fe (8:00 p. m.)

Martes 8 de agosto Medellín vs Pasto (7:00 p. m.)

Jueves 10 de agosto Millonarios vs. Bucaramanga