Cese al fuego con el ELN, Santa Fe en Sudamericana y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro viaja a Cuba para anunciar posible cese al fuego con el ELN

Este jueves, en La Habana, el presidente Gustavo Petro y el jefe guerrillero Antonio García cerrarán el tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Según informó el propio presidente ayer, durante las marchas en favor de sus reformas, hoy se podría firmar “un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país”. Para muchos, podría tratarse del cese al fuego con esa guerrilla. También se espera que se den a conocer detalles sobre los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de diálogo.

🔴 Siguen enredadas las reformas sociales

A pesar del llamado que hizo el presidente Gustavo Petro en medio de las marchas de este miércoles, el Congreso no logró ponerse de acuerdo para avanzar en el trámite de las reformas del Gobierno. Aunque ayer debía discutirse el primer debate de la reforma pensional, en la Comisión Séptima del Senado, la falta de quórum obligó a suspender la sesión. Por otra parte, en la plenaria de la Cámara, varios representantes se negaron a debatir la reforma a la salud y, después de más de cuatro horas de discusión, solo lograron evacuar algunos impedimentos. La próxima sesión será el martes 13 de junio.

🔴 Reunión entre OTAN y Ucrania por la destrucción de la represa Kajovka

Jens Stoltenberg y Volodímir Zelenski se reunirán hoy para charlar sobre lo sucedido en Kajovka, la represa en Crimea que fue destruida y que hasta el momento no arroja pistas sobre si fue un atentado o un accidente. Tanto Moscú como Kiev se han acusado mutuamente por haber llevado a cabo el ataque y con ello causar una crisis humanitaria y ambiental que hasta el momento ha dejado 17.000 desplazados. La explosión es solo una tragedia más que no tiene responsable desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania; el año pasado, por ejemplo, un oleoducto ruso fue inmolado y hasta el momento no se conoce quién fue el autor del atentado.

🔴 Santa Fe va por la épica en la Copa Sudamericana; Medellín quiere encaminar la clasificación

Después de las derrotas de Pereira en la Libertadores y de Millonarios en la Sudamericana el martes, hoy los equipos colombianos cierran su participación la quinta fecha de los torneos internacionales. Por un lado, Independiente Santa Fe, desde las 9:00 p.m., jugará contra Universitario de Perú por la Copa Sudamericana. Los leones, terceros de su grupo con cuatro puntos, tres menos que su rival, tendrán que ganar en El Campín para mantener viva la ilusión de pasar de ronda. El empate no les sirve, pero tampoco los elimina.

Además, por el mismo torneo, también juega Tolima, que igualmente se juega su última chance de seguir con vida visitando a Sao Pablo desde las 5:00 p.m.A la misma hora, también habrá que estar pendiente, por el otro lado, de Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores. El cuadro poderoso busca el primer lugar de su zona, luego del empate ayer de Nacional e Internacional de Porto Alegre. El DIM jugará con Metropolitanos en Venezuela desde las 5:00 p.m. y de ganar encaminaría su clasificación a los octavos.

­­­­­­­🔴 Juicio contra Sorrel Aroca

Este jueves continúa la audiencia de juicio oral, en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia, contra la exgobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca. Presuntamente, desatendió su posición de garante que, de acuerdo con la Constitución Política, la obligaba a proteger la vida de las personas que habitaban en zonas de riesgo de Mocoa, e impedir que se produjera una catástrofe mayor, como sucedió.