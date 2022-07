Claves para tener una buena entrevista de trabajo: ¡no mienta!

No mentir durante una entrevista de trabajo, es la clave para el éxito de su presentación de la entrevista. Foto: pexels.com

El momento de la entrevista podría decirse que es uno de los más importantes al momento de conseguir empleo, pues es la parte en la que realmente se demuestran los conocimientos y aptitudes que se tienen para poder desempeñar ciertas labores para las que se está aplicando.

De allí se desprende la relevancia de este proceso, que, aunque no es una llave mágica que abra la puerta a la empleabilidad, sí es una gran oportunidad de demostrar en un primer momento para lo que se ha preparado.

Con el fin de aclarar algunas dudas alrededor de la presentación de una entrevista, hablamos con César Escobar, director de egresados y líder del centro de proyección profesional en la Universidad Externado de Colombia, quien nos contó cuáles son las claves del éxito para tener una buena entrevista y cómo las redes sociales han impactado en medio de este proceso.

¿Por qué es importante saber cómo se debe presentar una entrevista?

Lo primero es reconocer el primer paso antes de presentar una entrevista: hablar de la hoja de vida. Aunque se trata de un aspecto que para muchas personas no es de tanta relevancia o al que no se le presta la suficiente atención, sí es un elemento clave. “La hoja de vida es fundamental, es como cuando uno llega a correr una maratón sin haber hecho la inscripción. El centro de la contratación es la credibilidad, es la confianza, uno no contrata la persona que cumple con el perfil del cargo, uno contrata a la persona que cree que cumple con el perfil del cargo, porque en realidad uno sabe cuando esa persona cumple el perfil solo hasta cuando ya está trabajando, no antes. Entonces, todo lo que se hace antes, las pruebas de experiencia, la entrevista, es para que se genere esa confianza, esa credibilidad, todo desde la hoja de vida”, sostiene Escobar.

Además, el experto recalca que uno de los problemas más comunes de las personas, a la hora de presentar la entrevista, es que la gente no saben prepararse. “El centro de la entrevista es la necesidad del cliente, pero la gente no se conoce lo suficiente.”

Estar demasiado nervioso durante la entrevista puede ser un arma de doble filo, pues la persona en medio de sus nervios resultan por no ser auténtica ni sinceras. “La preparación es lo que nos da la autenticidad, porque en el momento en el que yo conozco sobre mí, si yo conozco cuál es mi mayor fracaso, si yo conozco cuál es mi mayor reto, eso aporta.”

Qué sí y qué no hacer durante una entrevista de trabajo

Sobre esta pregunta, Escobar dice: “Hay miles de cosas que uno no debería hacer durante una entrevista, pero la primera y más básica, es mentir, no mienta, no exagere. Si yo me creo mi propio cuento, si yo sé y yo soy sincero, mi comunicación no verbal va a reflejar esa seguridad que va a transmitir la confianza.”

Lo básico que debe hacer durante una entrevista, es respirar. Recuerde que lo que debe hacer durante su entrevista es:

Confiar en usted

Respirar

Entender la pregunta que le hace el entrevistador

Entender que la entrevista es una conversación

Y hacer su mejor esfuerzo

¿Cuál es la clave de una buena entrevista virtual o presencial?

Reconocer las necesidades que tiene la empresa a la que se está postulando es una de las claves más claras a la hora de entrar a una entrevista, pues saber qué es lo que necesita esa otra parte, le permite a usted saber cuáles son las aptitudes que usted le puede aportar a ese cargo cómo su perfil se puede ajustar a lo que realmente se necesita.

“Es hacer un checklist, mi cliente para este cargo, necesitan esto, esto y esto, y con eso decir, yo tengo estas y estas y estas competencias, además de haber tenido estos momentos en mi vida donde puedo corroborar que yo he hecho esto y que puedo con los requerimientos que solicitan.” Afirma César Escobar.

¿Cómo sacarle el provecho a LinkedIn, a la hora de buscar un empleo?

Gracias a las redes sociales como LinkedIn, se han abierto muchas más ventanas para que tanto jóvenes como adultos puedan llegar a conseguir el empleo que necesitan, por eso, César, recalca lo siguiente sobre esta red social:

“LinkedIn para nosotros en el Externado es una herramienta fundamental, porque LinkedIn cada vez más está desbancando a la hoja de vida porque le permite tener un perfil dinámico, donde puede tener archivos multimedia y donde usted puede mostrar todo lo que usted puede hacer. LinkedIn es la herramienta más importante en términos de networking.”

