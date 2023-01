Clínica envió por error un mensaje a pacientes diciendo que tenían cáncer terminal

El mensaje de texto llegó a más de 8 mil pacientes en la comunidad de Doncaster, Reino Unido. Foto: Pexels

Hace unos días, los pacientes del centro médico Askern Medical Practical en Doncaster, Reino Unido, recibieron un mensaje de texto por parte de la institución que indicaba a quienes lo recibieron que padecían de “un fuerte cáncer de pulmón con metástasis”.

(Lea también: Despedida final a Pelé. Así era el eterno rey del fútbol)

Ante el mensaje que alertó a más de 8 mil usuarios que estaban a la espera de resultados de laboratorio, las llamadas y reclamos no se hicieron esperar, pues, además, se envió también un formulario que es exclusivo para los pacientes de enfermedades terminales y que les brinda algunos beneficios.

Varios de los afectados hablaron con el medio de la BBC, comentando que “sufrieron una gran angustia” al momento de recibir el mensaje en víspera de Navidad.

(Le recomendamos: Los colombianos más influyentes ante el papa Benedicto XVI)

“Me acababan de quitar un lunar y estaba esperando el resultado de una biopsia y había estado en el hospital porque mi prueba de frotis resultó anormal, así que sí, estaba muy preocupada”, comunicó Sarah Hargreaves, una de las pacientes de la clínica, al medio británico.

El centro médico de manera inmediata intentó remediar su error y enviaron otro mensaje de texto comunicando que todo fue un malentendido: “Por favor acepte nuestras sinceras disculpas por el anterior mensaje. Fue enviado por error. Nuestro mensaje debía desearle una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo”.

Más noticias de Actualidad Video: el conmovedor encuentro de un conductor con sus hijos durante Año Nuevo El operario de un bus logró llegar a la Terminal de Transporte en Medellín cinco minutos antes de que se acabara el año. Lea también Video: el conmovedor encuentro de un conductor con sus hijos durante Año Nuevo ¿A qué tengo derecho si me cancelan o cambian un vuelo? La aerolínea tiene la obligación de otorgarle una serie de condiciones dependiendo de si cancela el vuelo o del tiempo de espera, mientras le asignan un nuevo vuelo. Lea también ¿A qué tengo derecho si me cancelan o cambian un vuelo?

Otro de los afectados fue Carl Chegwin, quien se encontraba en compañía de su madre cuando recibió el mensaje. Señaló haber sentido un gran enojo y que ese texto “fue suficiente para quebrar a alguien”.

“Me tomó completamente por sorpresa... No es frecuente que vaya a los médicos, y luego, de la nada, es cáncer. Estoy sentado rascándome la cabeza pensando: ‘¿Fumo?, ¿saben algo que yo no?’”.

(Le recomendamos: Las impresionantes cifras récord que dejó 2022)

De igual manera, otra de las víctimas señalo que “se sintió bastante angustiada”, debido a que algunos de sus parientes han sido revisados recientemente por problemas en el pecho.

“Llamé a los médicos y al no obtener respuesta me acerqué a la clínica. Cuando llegué, estaban como otras seis personas esperando, en pánico”, señaló la usuaria, quien no reveló su nombre.