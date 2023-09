¿Cómo ahorrar gasolina para su carro o moto? Esto dice ChatGPT

Foto de referencia. Indicador de niveles de gasolina. Según la inteligencia artificial, planificar los viajes puede ayudarlo a reducir el gasto de combustible.

Actualmente, y después de más de un año de alzas mensuales, el galón de gasolina en Colombia supera los 14.000 pesos. Con estos incrementos, el Gobierno Nacional tiene como objetivo disminuir significativamente el déficit de $36,7 billones, que tuvo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) el año pasado.

El gobierno estima que ese déficit se reduzca y sea de $17,8 billones para 2023. El 77% de ese valor corresponde al ACPM, que no ha tenido incrementos para no afectar los precios de carga y costos de transporte, para no repercutir en la canasta familiar.

Ante este panorama, y la carestía de la gasolina que no va a detenerse hasta que su precio alcance los $16.000, le contamos algunas de las recomendaciones entregadas por la inteligencia artificial para ahorrar la gasolina de sus vehículos.

¿Cómo ahorrar la gasolina de su carro?

Mantén una velocidad constante: Evita aceleraciones bruscas y frenazos repentinos. Conducir de manera suave y mantener, mientras sea posible, una velocidad constante puede mejorar significativamente la eficiencia de combustible. Mantén tu carro en buen estado: Realiza un mantenimiento regular de tu vehículo, incluyendo cambios de aceite, filtros de aire limpios y ajustes del motor. Un carro en buen estado consume menos gasolina. Mantén la presión de los neumáticos adecuada: Las llantas desinfladas pueden reducir la eficiencia del combustible. Por eso, asegúrate de mantener la presión de los neumáticos dentro de los niveles recomendados, según el tipo de vehículo. Evita el exceso de peso: Lleva solo lo necesario en tu carro. Cada kilo adicional requiere más energía para moverlo, lo que afecta la eficiencia de combustible. Usa el aire acondicionado con moderación: El aire acondicionado puede aumentar el consumo de gasolina. Úsalo de manera consciente y, si es posible, opta por abrir las ventanas para ventilar el carro. Planifica tus viajes: Intenta agrupar tus actividades y viajes para reducir la cantidad de veces que necesitas usar tu automóvil. También, considera el tráfico y las condiciones de la carretera para evitar congestiones y rutas más largas. Usa gasolina de calidad: Asegúrate de utilizar gasolina de buena calidad y en estaciones de servicio confiables. La gasolina de mala calidad puede reducir la eficiencia del combustible. Apaga el motor cuando sea apropiado: Si vas a estar detenido por un tiempo prolongado, apaga el motor en lugar de dejarlo en neutro. El neutro consume gasolina innecesariamente.

¿Cómo ahorrar la gasolina de su moto?

En el caso de las motocicletas, la inteligencia artificial sugiere, en esencia, las mismas recomendaciones: mantener una velocidad constante, mantener la moto en buen estado, revisar la presión de las llantas, evitar el exceso de peso, planificar los viajes, apagar el motor en momentos en que sea pertinente y utilizar gasolina de buena calidad.

Adicionalmente, en el caso de las motocicletas, es recomendable reducir la resistencia al viento, pues puede ser un factor importante en el consumo de gasolina. La inteligencia artificial recomienda usar ropa aerodinámica y, si es posible, una pantalla o parabrisas en la parte delantera.

