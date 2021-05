No es necesario lanzar el módem por la ventana. En este capítulo de Now, Mariale Rocha brinda algunos tips de conexión para disfrutar de series, películas y música sin interrupciones.

¿Durante esta cuarentena les ha pasado que justo cuando tienen una videollamada con el jefe o necesitan conectarse a una clase se les cae el internet? Tranquilos, esa situación ha sido el común denominador en muchos colombianos.

Por eso, en este nuevo capítulo de NOW, Mariale Rocha nos cuenta el secreto para no tirar el módem por la ventana y disfrutar contenidos sin interrupciones gracias a sus trucos wifi que parecen ser la solución al problema tendencia de la temporada ¡“Se me cayó el Internet”!

Recupere la señal del wifi escuchando NOW.

