Alimentación saludable: la clave de la productividad y energía durante el día

Definir nuestros hábitos saludables es todo un camino por recorrer, lleno de recetas, consejos y dietas que pueden o no llegar a ser beneficiosas para nuestro cuerpo, por eso, antes de empezar con cualquier rutina que esté hecha para mejorar tu condición física, debes conocer cuál es la ruta más apropiada.

Con el fin de hacer una guía sobre cómo empezar una dieta saludable sin necesidad de llegar a ser muy agresivos con los cambios, hablamos con Loana Duque, Especialista en Nutrición Funcional, acreditada por el Institute of Functional Medicine (AFMCP), certificada como Heatlh Coach por el Institute of Integrative Nutrition, Fitness Nutrition ISSA, Cocina y Nutrición Holística por Gato Dumas, quien nos deja algunas recomendaciones para el momento de empezar con un cambio en nuestra alimentación del día a día.

1. ¿Cómo empezar correctamente una dieta saludable sin llegar a ser tan agresivos con los cambios?

Se incluyen alimentos que apoyen nuestro bienestar y tienen una función de nutrición, antes de solo quitar los que no nos hacen bien. Cuando nosotros empezamos a incluir este tipo de alimentos automáticamente nuestro cuerpo empieza a reconocer que esto sí representa un cambio positivo para nuestro día a día en la alimentación. Entonces, incluyamos buenos alimentos y poco a poco, de una forma natural, se van dejando los que no nos hacen bien.

2. ¿Por qué es necesario reconocer cuáles son los alimentos saludables y cuáles no tanto para nuestro cuerpo?

Es muy necesario reconocer cuáles son los alimentos saludables, ya que, estos apoyan nuestra salud en general. La relación con la comida y el ¿qué colocamos en nuestros platos todos los días?, tiene que ver directamente con nuestra calidad de vida, con nuestra longevidad y con nuestro estado de ánimo y mucho más aspectos de nuestra vida. Si queremos ser muy productivos y tener buena energía, la alimentación es fundamental, entonces poder identificar qué funciona para nuestra salud, tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Es imprescindible educar y conocer cómo los alimentos pueden apoyar distintos procesos de nuestro cuerpo y mente.

3. ¿Cuáles cree que son las claves para ser constante con una dieta o con el consumo de alimentos saludables?

Una de las principales claves para ser constantes durante los cambios en nuestra alimentación es realmente quererlo y creerlo, y saber que esto que se está haciendo es por nuestro bien; de esta forma nunca se va a ver como un sacrificio o como algo que toca hacer. Cuando nosotros interiorizamos la necesidad de los cambios y sabemos lo importante que es hacer estos cambios en nuestro estilo de vida, todo se hace más llevadero y parte de nosotros.

“Las transformaciones se dan para quienes quieren, no para quienes las necesitan”

4. ¿Qué alimentos deberíamos incluir las personas dentro de nuestras comidas que nos aporten en una alimentación saludable, sin tener que llamarlo dieta?

Las personas debemos incluir en nuestro día a día, los tres principales grupos de alimentos: proteínas, grasas y carbohidratos, dentro de cada una de las clasificaciones de alimentos se encuentran los alimentos que apoyan nuestro bienestar y los que no. Es importante resaltar que esto no se trata de satanizar o de categorizar de malos algún grupo de estos alimentos, como muchas veces se ve, sino de entender que si nosotros nos enfocamos en productos que son visiblemente sanos sin necesidad de leer una etiqueta, podemos aportar a una alimentación saludable sin necesidad de una dieta. Hay que empezar a ver los alimentos como un regalo para nuestra salud.

5. ¿A qué no le podemos llamar dieta?

Nuestra alimentación no es una dieta. Constantemente escuchamos este término que resulta siendo el concepto de sacrificio, de menos calorías, de restricciones y de algo que tiene una fecha final, por eso, es importante reconocer que las personas podemos tener una relación sana y de respeto con los alimentos como con la forma de nutrirnos. Se trata de ir más allá y de saber que la comida cumple no sólo con una función de bajar o subir de peso sino que va mucho más allá, y es ahí cuando ya no lo llamamos dieta.

De acuerdo con lo que nos menciona Loana, co autora del libro “Y los vegetales ¿pa’ cuándo?”, la clave de tener una alimentación saludable inicia desde el querer cambiar, por eso, encuentra y ajusta tus comidas diarias a frutas o vegetales que sean de tu agrado sin la necesidad de eliminar de tajo lo que más te gusta. Se trata de un proceso que va de la mano con la comodidad con lo que estás consumiendo.

