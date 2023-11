¿Cómo y cuándo trasplantar una planta con éxito?: consejos y claves

Foto: Pixabay

¿Tiene una planta que creció más de la cuenta y necesita urgente cambiar de matera? o ¿compró una nueva matera pero no sabe cómo hacer el cambio? Aunque pueda parecer un proceso engorroso, trasplantar una planta requiere tan solo seguir unos pocos y simples pasos, aunque muy necesarios si se tiene en cuenta que buena parte de la salud de las plantas está en sus raíces. Póngase cómodo y use ropa de trabajo, que la tierra no faltará.

Lo primero es saber cuándo es el momento adecuado para hacer el proceso de trasplante. Y en este paso la clave estará en ver las señales que la planta nos dará:

*si tiene raíces en la superficie

*si algunas de las raíces han salido por el fondo de la matera

*si se ve demasiado pequeña la matera y usted quiere que la planta crezca más

Lo primero que debe tener en cuenta es que la matera nueva debe ser por lo menos un poco más grande que la anterior pues la idea es que la planta tenga el espacio suficiente para que las raíces crezcan y se desarrollen bien. Asegúrese de que la matera tenga orificios en la base que permitan un correcto drenaje.

Para sacar la planta de la matera en la que se encuentra, tómela por la base del tallo y hálela con suavidad. Puede humedecerla un poco, para que no se desmigaje a la hora de sacarla. Si no sale fácilmente, puede dar pequeños golpes a la matera para garantizar que la tierra afloje un poco y salga mejor.

En la matera nueva ponga una pequeña base de tierra y mézclela con abono (que puede ser orgánico si su planta no requiere algún tipo específico). Luego ubique la planta en el centro y rellene el vacío de los lados con más tierra. Si no tiene utensilios de jardinería puede hacer uso de un palito largo para ir acomodando la tierra alrededor de la planta. Con los dedos comprima el resto de la tierra para darle forma.

Posteriormente hay que darle un primer riego, hágalo con la misma cantidad de agua con la que normalmente la humedece. Revise que drene el agua de forma regular.