El conmovedor cuento de un joven de Medellín que se hizo viral en redes sociales

El cuento fue ganador en la quinta edición del concurso ‘Medellín en 100 palabras’. Foto: Medellín en 100 palabras

La historia ganó el primer puesto en la categoría juvenil de este concurso. Para la versión de este año, los organizadores del concurso recibieron 10.034 historias. Los jurados fueron la escritora Melba Escobar, la periodista y librera Claudia Morales, y el periodista y escritor Juan Mosquera.

La ceremonia de premiación se dio el 16 de noviembre de 2022 con 91 finalistas y los nueve ganadores en las distintas categorías. El primer puesto y autor de la historia que se hizo viral en redes sociales es Miguel Ángel López, de 15 años.

El cuento titulado “El monstruo de mi cuarto” y con menos de 100 palabras pudo convencer a los jueces de su excelente escritura narrativa:

“Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor.”

El relato quedó en el primer lugar junto con las historias de las demás categorías, la infantil y la de adultos. En cada una de estas se premiaba a los tres primeros puestos, siendo “Los 15″ de Ana Sofía Osorio, de 13 años, ganadora en la categoría infantil y “La Prótesis” de Lina Marcela Cardona, 43 años, la ganadora en la categoría adultos.

Los 100 mejores cuentos serán publicados e ilustrados por la colección Palabras Rodantes, que es un programa para fomentar la lectura y que se pone en marcha con las alianzas del concurso.

El concurso parte de la Fundación Plagio se realiza en distintas ciudades de América y Europa. En Colombia también existe la versión para Cali y Bogotá, también se hace en varias ciudades de Chile, así como en Puebla, México y Boston, Estados Unidos.