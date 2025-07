¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

En julio no habrá festivo, conozca cuándo será el próximo y programase. Foto: Pixabay

Colombia es uno de los países con mayor número de días festivos en su calendario, esto debido a la gran cantidad de festividades y celebraciones que se presentan, algunas históricas y otras religiosas. Todos son respaldados por la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983) y manejadas por un calendario oficial, publicado por el Ministerio de Hacienda en 2025.

A continuación, le contaremos cuándo será el próximo festivo en Colombia y cuáles son los que quedan del año en este segundo semestre de 2025, para que se programe.

¿Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia en 2025?

El próximo festivo en lo que va del año será el jueves 7 de agosto, día en que se conmemora la Batalla de Boyacá, un hecho histórico en la independencia de Colombia. Dado que el 7 de agosto cae un jueves, la fecha no será modificada, por lo que el festivo se mantendrá en su día original como lo indica el calendario oficial.

¿El 20 de julio es festivo?

En 2025 el 20 de julio, día en el que se conmemora la Independencia de Colombia, caerá un domingo. A diferencia de otros feriados nacionales, este no será trasladado al lunes siguiente, ya que no está incluido entre los festivos que se modifican según lo estipulado en la Ley Emiliani. Esto significa que no se generará un puente festivo ni habrá un día adicional de descanso en esa semana, pues la fecha coincidirá con un día no laboral habitual para muchas personas.

¿Cuáles son los festivos en Colombia para el calendario 2025?

El calendario oficial establece estos feriados para después del 7 de agosto:

Lunes 18 de agosto: Asunción de la Virgen (puente laboral)

Lunes 13 de octubre: Día de la Raza (puente)

Lunes 3 de noviembre: Día de todos los Santos (puente)

Lunes 17 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (puente)

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

