Curiosity Stream | Agéndate esta semana con lo mejor de su señal en vivo

Face to Face es una serie de entrevistas sobre dos figuras conocidas vistas a través del prisma de su rivalidad. Foto: Diseñador

¡Nuestro recomendado de la semana!

¿Qué tiene en común el Che Guevara, Fidel Castro, Martin Luther King y Malcolm X?, descúbrelo esta semana con Face to face, la serie que deja al descubierto la notable rivalidad de estas figuras históricas, que pese a perseguir ideales similares, sus disputas fueron tan notorias, debido a sus diferentes puntos de vista para alcanzarlos.

Esta es la historia de cuatro hombres que marcaron de una u otra forma el estilo de vida y forma de pensar en la sociedad, sus confrontaciones, impactaron notablemente las generaciones protagonistas y las venideras, desencadenando un verdadero cara a cara con sus propias personalidades y egos, debido a la manera en como concebían el mundo, más allá de su protagonismo personal.

Han pasado más de cincuenta años desde la muerte de Martin Luther King y Malcolm X, dos de los activistas políticos más famosos del mundo, y 63 del estallido de la revolución cubana por cuenta de Fidel Castro, animal político, y Ernesto Che Guevara, pensador radical, empero, estos cuatro personajes, desde su diverso accionar, continúan siendo los más controvertidos de la historia. Aún queda mucho por contar.

