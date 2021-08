Curso: Aprende a decorar tus espacios

Estamos en un momento en el que el espacio personal ha tomado mucha importancia, pues permanecemos tanto tiempo en casa con el desplazamiento del trabajo y el estudio a ella. En este tiempo hemos empezado a evidenciar todos esos aspectos que no nos gustan de nuestro hogar, detalles que tal vez antes no notábamos o simplemente no le poníamos tanta atención.

Con los cambios de los últimos tiempos, la decoración de espacios ha dejado de ser un lujo exclusivo de algunos, para volverse una necesidad de todos, ya que buscamos habitar espacios con los que nos identifiquemos y que nos gusten tanto desde lo estético como desde su ambiente en general.