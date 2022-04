Del 4 al 6 de abril Buscalibre se une a Cyberlunes

La plataforma paraíso de los libros en Latinoamérica cuenta en la actualidad con la mayor colección de libros en Colombia y al mejor precio! Compruébalo y se parte de los miles de Clientes Satisfechos y su garantía de Servicio. Foto: Cortesía

Los libros top de Buscalibre

A través de ti -Ariana Godoy

Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien como yo. ¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan guapos? Eres tan afortunada. Que envidia. Vivir con esas bellezas, que privilegio. ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de teléfono? Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño húmedo de todas las chicas de este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí, aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo.

Corazón oscuro- Jazmín Martínez

Después de fuertes golpes recibidos y pérdidas insuperables, Isabella continúa su vida renaciendo de entre las cenizas como el ave fénix, aunque con un alma oscura. La pérdida de su gran amor la convierte en una mujer fría y calculadora; la nueva orden a la que se une la vuelve letal y sin miedo a matar. La Orden del Silencio la adentra en un mundo desconocido, aunque de herencia familiar, que le enseña a operar de forma sigilosa y certera. Dándole la oportunidad de combatir el mal que odia y proporcionándole la vía para llegar a su añorada venganza en contra de los Vigilantes.Un asunto de vida la mantiene fuera de su país, una cuestión de honor la hace volver y enfrentarse a su mayor temor: la ausencia de su demonio.

Una cita con Lady- Mateo García Elizondo

Una cita con la Lady. Por Mateo García Elizondo. Con una prosa envolvente e hipnótica, Mateo García, narra , en este asombroso debut literario, un viaje al corazón de las tinieblas, el espectral descenso a los infiernos de un adicto que se adentra en una senda con un único destino posible, que está cada vez más cerca. Recomendado del libreroVine a Zapotal para morirme de una buena vez. En cuanto puse un pie en el pueblo, me deshice de lo que traía en los bolsillos, de las llaves de la casa que dejé abandonada en la ciudad, y de todo el plástico, todo lo que tenía mi nombre o la fotografía de mi rostro. El protagonista y narrador de esta novela va en busca de la cita definitiva con la lady en forma de polvo blanco, y para ello emprende un viaje al final de la noche en el que se sucederán los encuentros con personajes inquietantes, con los fantasmas de los amigos muertos por el camino, con los recuerdos de la gran ciudad que ha dejado atrás y con su propio pasado.

Una vida, muchas vidas- Gustavo Petro

La vida de Gustavo Petro no es tan conocida, a pesar de que su participación en la vida pública del país ha sido destacada como representante a la Cámara, Senador de la República y alcalde de Bogotá. Poco se sabe de sus primeros años, cuando sus padres se conocieron en la Bogotá de finales de los años cincuenta, y la parábola de una vida que comenzó en su natal Ciénaga de Oro, en el barrio Las Cruces, o en Zipaquirá, su municipio de crianza donde estudió en el mismo colegio de su escritor más admirado, Gabriel García Márquez.

