Diálogos con el Eln, Álvaro Uribe, terremoto en Indonesia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política: Se instala mesa de diálogos con el Eln

Este lunes, Caracas, se reanudarán los diálogos que buscan llegar a la paz con el grupo guerrillero Eln. Con esto, Gustavo Petro es el séptimo presidente colombiano que intenta negociar con este grupo guerrillero. La mesa de diálogo contará con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, la Iglesia Católica y delegados de Venezuela, Cuba y Noruega, países que actúan como garantes de esta negociación.

La delegación del gobierno la encabezará el exdirigente del M19, Otty Patiño, como jefe negociador, y se sumarán los senadores del Pacto Histórico, Iván Cepeda y María José Pizarro; el dirigente político nortesantandereano, Alberto Castilla; Horacio Guerrero, asesor del Ministerio del Interior; Olga Lucia Silva, voceras de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie; el coronel del ejército (r ) Álvaro Matallana; Rosmery Quintero, directora de Acopi; el almirante (r ) Orlando Romero, y el dirigente afro Carlos Rosero.

La delegación del Eln la integrarán Pablo Beltrán, jefe negociador otra vez; Aureliano Carbonell, Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.

🔴 Judicial: Álvaro Uribe y el pedido de preclusión Este lunes arrancará, ante el Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá la audiencia en la que la Fiscalía solicitará la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La diligencia está convocada para las 8:00 de la mañana y se tienen programadas varias jornadas durante esta semana.

🔴 Internacional: Terremoto sacude a Indonesia

Al menos 46 personas murieron y 700 resultaron heridas, tras un terremoto que sacudió el lunes la principal isla de Indonesia, Java. Varios edificios están próximos a colapsar.

🔴Economía: ¿Cómo está la economía de Estados Unidos?

Este lunes se revela un dato clave para conocer la salud de la economía de Estados Unidos: se dará a conocer el informe de actividad nacional de la Fed de Chicago, dato que dará información sobre el estado de la economía de ese país. Dependiendo del dato, se podrían reforzar o calmar los temores sobre la economía global, y por ende el dólar en Colombia podría reaccionar. Ante esto, hay expectativa sobre cómo empezará la semana. La divisa se encuentra de nuevo cerca de los $5.000.

🔴Bogotá: Los resultados de atención a mujeres

Este lunes la alcaldesa Claudia López presentará en el Parque de Los Solados, en Patio Bonito (Kennedy) el balance de la atención y los servicios que ha prestado la administración en el Sector Mujer. Se darán a conocer datos sobre estrategias como la Línea Púrpura, Tropa Púrpura, así como el acompañamiento jurídico y psicosocial permanente que se brinda en nueve hospitales y dos clínicas de la ciudad, para atender a las víctimas de cualquier tipo de violencia.

🔴 Deportes: El debut de Inglaterra en el Mundial de Catar 2022

La segunda jornada en el mundial de fútbol contará con tres partidos. Empezará con el partido entre Inglaterra e Irán por el grupo B (8:00 a.m.), que se espera con un tinte político, por las protestas de algunos jugadores iraníes, por las manifestaciones que llevan más de dos meses en su país en contra de la represión de Estado, así como de la postura de Harry Kane, capitán de los ingleses, que aseguró hace varias semanas que vestiría la cintilla ‘arcoiris’ de capitán, para apoyar a las comunidades LGBTI. Luego, por el grupo A, Senegal juega contra Países Bajos (11:00 a.m.) y la jornada culmina con Estados Unidos vs. Gales, también del grupo B (2:00 p.m.).

🔴Deportes: Ascenso a la Liga BetPlay 2023

Esta noche, Chicó y Huila definen el primer ascenso a la Liga BetPlay 2023. El conjunto boyacense lleva la ventaja en el global por 2-0. El partido se jugará a las 8:00 p.m. El perdedor jugará un repechaje contra Quindío, para definir el segundo ascendido para el próximo año.