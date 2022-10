El Despertador: Caso Uribe, lesión de Luis Díaz, reforma política y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Judicial: Continúa la intervención de la Fiscalía

El fiscal Javier Cárdenas sigue argumentando su solicitud de preclusión por el caso Uribe. A cuentagotas entrega detalles de la investigación nueva que lo llevó a concluir que el expresidente no debe ir a juicio por supuesto soborno a testigos.

Por otro lado, este martes 11 de octubre se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Pardo Leal, quien fue candidato presidencial de la Unión Patriótica para las elecciones de 1986. Es uno de los rostros de la persecución al partido político, cuyo caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

🔴 Política: Reforma política y regulación de cannabis hoy a Plenaria

Luego de casi ocho horas de debate sobre la reforma a la ley de orden público, ayer se dieron por aplazadas dos discusiones clave: la reforma política presentada por el Gobierno Petro y el proyecto que regulariza el cannabis de uso adulto del representante liberal Juan Carlos Losada. Por eso, hoy finalmente tendrán cita esos dos debates en el Congreso.

A las 9 de la mañana se discutirá la reforma política en Plenaria de Senado, mientras que cannabis tendrá su debate a las dos de la tarde en Plenaria de Cámara de Representantes. Ambos proyectos van en su segundo paso para convertirse en ley y, aunque el primero fue presentado por el Gobierno, el segundo no deja de tener el apoyo oficialista.

🔴 Política: Proyecto clave para poner a andar la “paz total” de Petro pasó en su primer debate

El Gobierno Petro está un paso más cerca de empezar los diálogos con actores armados. En primer debate de Comisiones Primeras pasó ayer la prórroga y modificaciones a la ley 418 o ley de orden público.

¿Por qué es tan importante?

La prórroga de esta ley da los mecanismos al Gobierno encabezado por Petro para dialogar con grupos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), de naturaleza política, y, para que las organizaciones criminales que no son de esa índole se acojan a la justicia. A ese proyecto le quedan dos debates en Plenaria de Senado y Cámara.

🔴 Internacional: Escocia y el referéndum para independizarse

La Corte Suprema de Reino Unido decide este martes sobre el caso de Escocia. El máximo tribunal determinará si el Parlamento regional escocés tiene la potestad para celebrar un nuevo referéndum independentista sin el visto bueno de Londres.

También hoy la ONU vota para seleccionar a catorce nuevos miembros de su Consejo de Derechos Humanos, unas elecciones en las que Venezuela, Chile y Costa Rica compiten por dos puestos reservados para países latinoamericanos.

Finalmente, se cumplen 20 años de que el Congreso de EE. UU. aprobara la ley que autorizó a George W. Bush invadir Irak bajo la Operación Nuevo Amanecer. Varios demócratas, entre ellos excandidatos a la presidencia como Hillary Clinton, John Kerry, e incluso Joe Biden, apoyaron la ley. Hoy se recuerda la indulgencia del Partido Demócrata frente a estas personas que, durante campaña, olvidaron el papel que jugaron para dar inicio a un nuevo conflicto.

🔴 Deportes: Cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions

La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado juega hoy por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions contra Maccabi Haifa. Las jornadas de este martes y miércoles serán los partidos de vuelta de los que se jugaron la semana pasada. Hoy también se destacan Borussia Dortmund vs. Sevilla, PSG vs. Benfica, Milan vs. Chelsea y Shakhtar vs. Real Madrid.

Entretanto, hoy empieza en India el Mundial Femenino Sub-17, en el que la selección de Colombia debutará mañana frente a España, que defiende el título del certamen.

Se espera, además, que en el transcurso del día se conozcan detalles de la lesión de Luis Díaz, que salió lesionado el pasado fin de semana en la derrota contra Arsenal por la Premier League.

🔴 Cultura: Juicio por obras robadas de Picasso

Los dueños de la galería parisina Belle et Belle serán llevados a juicio por haber comprado y escondido durante años más de 500 obras de Picasso, las cuales fueron robadas de las casas de sus hijas entre 2006 y 2008. El veredicto final se conocerá en noviembre.

🔴 Economía: Reunión con el FMI

Este martes el ministro de hacienda José Antonio Ocampo viajará a Washington para tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional y con un grupo de inversionistas. El encuentro se da en el marco de la reforma tributaria, proyecto que busca recaudar $22 billones en su primer año y que ya fue aprobado en primer debate en comisiones conjuntas del Congreso. Además, el viaje se da una semana después que Petro propusiera un impuesto a los capitales golondrinas, que si bien ya fue descartado por el mismo Ocampo sigue generando revuelo entre los inversores.