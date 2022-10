El Despertador: Inflación de septiembre, Nobel de Química y más noticias

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Bogotá: Audiencia contra Gabriel González, por crimen de su hijo

Tras la captura de Gabriel Enrique González Cubillos, señalado de asesinar a su hijo Gabriel Esteban, de cinco años, se espera que hoy se realice la audiencia de legalización, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, ya que las autoridades tienen 36 horas para realizarla. El crimen, que fue planeado, ocurrió en la madrugada del pasado lunes, en la habitación de un hotel del municipio de Melgar (Tolima). Al sujeto lo procesarán por secuestro y homicidio agravado. LEA: A pesar de las denuncias por acoso, Gabriel González tenía permiso de llevarse a su hijo

🔴 Economía: Inflación de septiembre

Este miércoles el Dane revelará la variación del Índice de Precios al Consumidor durante septiembre de 2022. Hay gran expectativa por el dato ya que la inflación anual en Colombia ya supera el 10,8%, en donde los alimentos y la energía son algunos de los rubros que más se han encarecido en el último año (más de 25% en ambos casos).

🔴 Economía: Reunión de la OPEP

Se realizará la reunión de la Organización Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP), en donde se podría acordar un recorte de producción de más de un millón de barriles de petróleo por día. Este evento ha venido subiendo los precios internacionales del petróleo, y también ha sido el responsable de las importantes caídas en la tasa de cambio colombiana durante esta semana (que bajó este martes de los $4.500).

🔴 Economía: la petición de los empresarios del gas

Los empresarios del gas natural reunidos en Cartagena pedirán al gobierno del presidente Petro reconsiderar la no firma de nuevos contratos de exploración y producción que permitirán elevar las reservas de gas natural del país, impidiendo la posibilidad de tener que importar este combustible de Venezuela o cualquier otro país a precios internacionales. “Es indispensable asegurar la presencia del gas natural en la canasta energética de Colombia”, advierte un estudio de Promigas sobre el sector donde se detalla que “las reservas convencionales de gas vienen declinando a ritmo acelerado (11 años en 2017, 8 en 2021)”.

🔴 Ciencia: Nobel de Química

Este miércoles 5 de octubre, el jurado de La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció los ganadores del Premio Nobel de Física 2022. Se trata de Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal y K. Barry Sharpless, quienes son reconocidos “por el desarrollo de la química click y la química bioortogonal”.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia, antes de entregar el premio, aseguró que este galardón sería entregado por “hacer que los procesos difíciles sean más fáciles y por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica”.

De los 113 Nobel de Química que se han entregado, siete han sido otorgados a mujeres. Además, el estadounidense Barry Sharpless se convierte en la quinta persona en ganar un segundo Premio Nobel.

En un panel reciente, en el que participaron expertos de esta disciplina como Stephen Davey y Helen Tran, se indicó que el premio ha recompensado más la química biológica en años recientes. El año pasado, Benjamin List y David MacMillan recibieron el galardón, por su desarrollo de una nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas, algo que la ciencia llama organocatálisis.

🔴 Judicial: Continúa el caso Hyundai

Hoy continua la audiencia en la que la justicia decidirá si la aceptación de cargos del empresario Carlos Mattos cumple con los requisitos legales. Mattos protagonizó el caso Hyundai, donde sobornó a jueces para que lo favorecieran en un proceso judicial para mantener control sobre la casa Hyundai en el país. El empresario aceptó su responsabilidad sobre los sobornos que entregó a jueces que hoy se encuentran sancionados y condenados.

🔴 Internacional: Blinken en la OEA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparecerá ante el pleno del Parlamento Europeo en un debate sobre la escalada de la invasión rusa de Ucrania y participará después en un colegio de comisarios extraordinario sobre la respuesta a la crisis energética.

Por su parte, la primera ministra británica, Liz Truss, pronunciará su primer discurso como jefa del Gobierno en el congreso anual del Partido Conservador, tras solo un mes en el cargo y debilitada en sus propias filas por su polémico plan económico, muy criticado por incluir importantes bajadas de impuestos financiadas con deuda pública.

También comienza la Asamblea General de la OEA, a la que asisten, entre otros, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, con una jornada de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y un encuentro de ministras de Relaciones Exteriores sobre el liderazgo de las mujeres. La asamblea, que se realizará en Lima, tendrá los ojos puestos en Nicaragua y la guerra en Ucrania, en medio de llamados a protestas de grupos ultraconservadores peruanos.

Por el lado de Brasil, Jair Bolsonaro y Lula empezaron a recibir el apoyo de figuras clave e inclusive de adversarios, en una feroz carrera por recuperar el máximo de votos para ganar la segunda vuelta presidencial.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará el suroeste de Florida al cumplirse una semana del impacto del huracán Ian, un desastre que ya supera en número de víctimas al recordado Andrew, de 1992.

🔴 Internacional: Rusia y las versiones sobre un arma nuclear táctica

Las autoridades estadounidenses han dicho que no tienen información para corroborar los informes de los medios que sugieran que Rusia se está preparando para usar un arma nuclear táctica en o cerca del campo de batalla en Ucrania. Según The Washington Post, Moscú estaría probando una nueva arma que iría por debajo del agua.

🔴 Internacional: Respuesta a misil de Corea del Norte

Corea del Sur y Estados Unidos dispararon el miércoles cinco misiles en respuesta al lanzamiento de un proyectil norcoreano que sobrevoló en la víspera el territorio japonés, indicó el ejército surcoreano. Uno de los lanzamientos fue fallido y cayó dentro de un recinto militar, incomodando a los vecinos que no tenían idea de la operación y fueron informados 12 horas después sobre lo sucedido. EE. UU. enviará un portaviones a la costa de Corea, marcando el aumento de las tensiones en la región.

🔴 Bogotá: Despega Lagos de Torca

Tras más de cinco años de haber anunciado el proyecto Lagos de Torca, como uno de los grandes proyectos de expansión en el norte de Bogotá, el Distrito presentará este miércoles las primeras obras que darán forma a los 32 planes parciales de vivienda. A las 9:00 de la mañana, la alcaldesa Claudia López dará detalles de obras como el Sendero Ambiental Chamicero, la Avenida Polo Occidental y varios proyectos de vivienda. “Lagos de Torca abarcará 1.803 hectáreas, con equipamientos; El humedal Torca – Guaymaral crecerá a 75 hectáreas, y se espera la construcción de 135.000 viviendas, de las cuales 30.540 serán Viviendas de Interés Prioritario y 38.900 de Interés Social (VIS)”, explicó la administración. Le puede interesar: Qué es Lagos de Torca

🔴Bogotá: movilidad de seguridad escolar segura

La secretaría de Movilidad dará a conocer detalles del plan piloto, que busca generar espacios más seguros para la movilidad de la población escolar.

🔴 Política: discusión y votación de la reforma a la ley de orden público

A partir de las 9:00 a.m. sesionarán de forma conjunta las comisiones primeras de Senado y Cámara. En la sesión se discutirá y votará en primer debate el proyecto que busca reformar la ley de orden público y modificar algunas disposiciones contenidas en la norma que definirá la política de paz de Estado durante el Gobierno Petro.

El proyecto, que tiene mensaje de urgencia, fue radicado por los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, y cuenta con el apoyo de congresistas como Iván Cepeda, Ariel Ávila, Isabel Zuleta López, María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Heráclito Landinez, entre otros. Su objetivo, según la ponencia, es “adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con voceros y miembros de grupos organizados al margen de la ley”, con lo que se abrirían dos tipos de procesos: uno de negociaciones de paz y otro distinto de sometimiento a la justicia.

🔴 Deportes: Fase de grupos de la Champions League

Ayer se jugó la primera jornada de la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League, en la que el Liverpool de Luis Díaz venció por dos goles al Rangers de Alfredo Morelos. Hoy, en la segunda jornada, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado jugará desde las 2:00 p.m. contra el Maccabi Haifa. También se destacan los partidos de Chelsea vs. Milan; Real Madrid vs. Shakhtar; Benfica vs. PSG y Sevilla vs. Dortmund.

A su vez, se llevará a cabo una jornada más de los Juegos Sudamericanos, en los que Brasil sigue liderando y Colombia escoltando al vecino país. En la noche, Santa Fe recibirá a Millonarios por la Liga BetPlay. Los embajadores, que están sufriendo un bache en su nivel futbolístico, esperan retener el liderato en una edición más del clásico capitalino. Los cardenales, quintos con 25 puntos, buscarán la revancha del clásico anterior y alcanzar a su rival de patio en la parte alta de la tabla.