El Espectador amplía su plan superprémium con más contenido de The New York Times

Más beneficios de The New York Times en el plan superprémium de El Espectador. Foto: Diseñador

El plan superprémium de El Espectador ofrece a sus suscriptores una experiencia de contenido integral que combina lo mejor del periodismo nacional e internacional. Con esta suscripción, no solo se puede disfrutar del contenido exclusivo de El Espectador, sino que también se obtiene acceso a The New York Times, uno de los medios más influyentes del mundo.

Acceda al mejor periodismo global

The New York Times es uno de los periódicos más influyentes a nivel mundial, reconocido por su cobertura exhaustiva de temas globales y su periodismo investigativo de calidad. Fundado en 1851, este medio ha destacado por su rigor periodístico y su capacidad para abordar eventos internacionales complejos con un enfoque profundo y preciso. A lo largo de los años, ha sido una referencia esencial para millones de lectores en busca de información veraz y análisis detallado.

El impacto de The New York Times en la opinión pública es innegable. Su cobertura de política, economía, cultura y eventos globales ha influido en decisiones clave y ha marcado el rumbo de las conversaciones en todo el mundo. Este medio ha establecido estándares de calidad en el periodismo, ganándose la confianza de una audiencia que busca noticias bien documentadas y análisis objetivos, consolidándose como un referente informativo global.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times. A través de esta colaboración, los suscriptores del plan superpremium de El Espectador podrán disfrutar de la suscripción digital básica de The New York Times, lo que les dará acceso a su contenido exclusivo, análisis y reportajes internacionales. Esta alianza no solo refuerza el compromiso de El Espectador con el periodismo de calidad, sino que también amplía las oportunidades de sus suscriptores para acceder a una visión global de la actualidad.

Al suscribirse al plan superprémium, los usuarios disfrutarán de los siguientes beneficios de El Espectador:

Acceso permanente a con contenido exclusivo, que incluye investigaciones profundas, editoriales en video y la edición impresa en formato PDF. www.elespectador.com con contenido exclusivo, que incluye investigaciones profundas, editoriales en video y la edición impresa en formato PDF.

Newsletters con análisis y columnas de opinión seleccionadas, entregadas directamente en su correo para que siempre estén informados.

Cursos mensuales gratuitos con Crehana , donde podrán desarrollar nuevas habilidades en una amplia variedad de temas.

Participación en eventos y conversatorios exclusivos , además de la posibilidad de unirse a clubes de lectura y cineclubes organizados por El Espectador.

Acceso a descuentos preferenciales en literatura, teatro, cine y bienestar, diseñados especialmente para suscriptores.

Posibilidad de guardar artículos favoritos para leerlos en el momento que prefieran.

Además de estos beneficios, el plan superprémium incluye acceso digital exclusivo a The New York Times, lo que añade una dimensión global a la suscripción:

Acceso completo a , con más de 170 años de reportajes, investigaciones, gráficos interactivos y cobertura en vivo. NYTimes.com , con más de 170 años de reportajes, investigaciones, gráficos interactivos y cobertura en vivo.

La NYT News App , disponible en iOS y Android, que permite personalizar el feed de noticias y recibir notificaciones sobre temas de interés.

TimesMachine , una réplica digital de las ediciones del periódico desde 1851 hasta 2002, donde se puede explorar la historia del mundo a través de sus páginas.

Acceso al archivo de artículos de The New York Times , donde se pueden buscar reportajes desde 1851 hasta el presente.

Newsletters exclusivos solo para suscriptores de News, con más de 20 opciones para mantenerlos informados.

Juegos seleccionados de NYT , como Wordle, Sudoku y el Mini, además de otros que requieren suscripción adicional.

La NYT Audio App, que ofrece podcasts galardonados, lecturas de artículos y contenido curado de revistas como Rolling Stone y New York Magazine.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!