El Espectador y Corferias te llevan a Cafés de Colombia Expo 2022

El evento, que integra toda la cadena de valor del café y ofrece un escenario único para exponer y dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e internacional, cuenta para esta nueva edición, con espacios académicos, comerciales y culturales, que permiten establecer nuevas conexiones de valor, realización de negocios, actualización e intercambio de conocimientos.

Corferías y La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se unen para una nueva edición de la feria Cafés de Colombia Expo. Un espacio para el intercambio de ideas entre participantes del sector y sus visitantes, que continuará dejando en alto nuestro café colombiano.

Actividades de la feria

Campeonato Colombiano de Baristas: Competencia organizada por Café de Colombia y avalada por la World Coffee Events. Esta competencia reúne a los mejores baristas del país. Durante el evento los baristas compiten en tres rondas: una eliminatoria, una semifinal con 12 competidores y una final con 6 competidores; en la que son evaluados por un grupo de jueces conformado por 4 jueces sensoriales, 2 jueces técnicos y un juez líder.

La presentación de cada barista consta de 15 minutos donde deben preparar 4 bebidas con leche, 4 espressos y 4 bebidas diseñadas; donde el competidor desarrolla su creatividad y destreza para crear una propuesta atractiva e individual que contenga mínimo un espresso (sin alcohol).

Campeonato Colombiano de Catadores: competencia organizada por Café de Colombia y avalada por la World Coffee Events. Esta competencia evalúa la velocidad, habilidad y precisión de las personas para identificar diferencias en el sabor del café. Los participantes, a través del olfato y el gusto, deben identificar el café diferente entre las tres tazas (dos con cafés idénticos y una no) que se ubican en la mesa en forma de triángulo.

El campeonato consta de tres rondas donde en cada una los competidores deben identificar, en 8 triángulos de muestras servidas, el café diferente. Quienes tengan más aciertos en el menor tiempo pasarán a la siguiente ronda.

Campeonato Nacional de Aeropress: Un nuevo evento que tiene representación por medio de la marca Amor Perfecto y hace parte del circuito mundial del mismo campeonato. Esta competencia aglomera a conocedores de las diferentes etapas que componen la cadena productiva del café, así como de las competencias nacionales de barismo, café filtrado y catación.

Como el Campeonato Mundial de AeroPress es un fenómeno mundial impulsado por los fanáticos en el que los rivales de más de 60 países se divierten compartiendo para hacer la mejor taza de café con su receta favorita de aeropress, en Colombia este evento se convirtió en una emocionante competencia que incentiva el consumo de café 100% colombiano.

Recibe 20% dcto por tu suscripción con El Espectador

Haz parte del regreso de Cafés de Colombia Expo 2022, la feria de café más grande de Latinoamérica desde el Gran Salón de Corferias, desde hoy hasta el 8 de octubre y recibe 20% dcto en boletería por tu suscripción con El Espectador. Este beneficio aplica solo para el suscriptor titular presentando la cédula en la taquilla.

La feria estará abierta del 5 al 7 octubre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y el día sábado 8 de octubre, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Parqueadero Torre - Cra. 40 # 22-34 de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. ¡Te esperamos en esta edición!

Para conocer al detalle sobre la feria y horario de taquilla, te invitamos a visitar la página www.cafesdecolombiaexpo.com.