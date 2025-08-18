El festival de hamburguesas que destaca sabores regionales colombianos

La hamburguesa llanera incluye ingredientes típicos de la región como el queso siete cueros y el cilantro cimarrón. Foto: La Plaza de Andrés Carne de Res

Este agosto, La Plaza de Andrés en Bogotá presenta un evento que destaca la riqueza culinaria de dos regiones colombianas a través de dos nuevas hamburguesas inspiradas en la altillanura llanera y la sabana cundiboyacense.

El chef Yul, reconocido por su cocina que refleja la tradición de la Orinoquia, colaboró con el restaurante para crear estas preparaciones que buscan representar la identidad cultural y gastronómica de estas zonas.

La hamburguesa llanera incluye ingredientes típicos de la región, como queso siete cueros, cilantro cimarrón, aros de cebolla empanizados en harina de arroz y una mayonesa de plátano maduro, acompañados por una arepa de choclo. Por su parte, la hamburguesa sabanera está marcada por sabores que recuerdan la infancia, con una salsa inspirada en las papas chorreadas, huevo, longaniza y arepa de chócolo.

Estas preparaciones, que buscan fusionar tradición, técnica y memoria culinaria, estarán disponibles durante todo el mes. El evento es una oportunidad para explorar cómo la gastronomía puede narrar la historia y diversidad cultural del país a través de ingredientes locales y recetas regionales.

El chef Yul señaló que la intención es rendir homenaje a la tierra a través de sabores auténticos, reforzados por la experiencia de maridarlas con bebidas como la Coca-Cola, que acompañan y equilibran el sabor de las hamburguesas.