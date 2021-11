El momento para dedicarse a la robótica en Colombia es ahora

En el último año de pandemia los sectores empresariales y educativos han sufrido transformaciones positivas. Dentro de este panorama, por ejemplo, la academia se ha replanteado los proyectos a corto, mediano y largo plazo, evidenciando un profundo compromiso con la investigación e innovación. Tal es el caso del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, que cuenta con dos grupos de investigación dedicados a líneas de automática y sistemas de energía eléctrica, por un lado; y por el otro, al análisis y solución de problemas mediante el uso de técnicas y recursos propios de la robótica, la inteligencia y visión artificial, esto incluye la construcción de prototipos y productos robóticos.

Y es que el programa de Ingeniería Electrónica de la Santoto se ha posicionado como uno de los mejores en su campo, entendiendo a la robótica como un eje central del mundo hoy y del futuro. “La sociedad se encuentra en la Revolución Industrial 4.0, en donde la robótica y la automatización se ubican en el centro; se busca aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para lograr procesos cada vez más productivos y eficientes. Esta revolución está en sus inicios y el camino que se debe transitar es aún largo y lleno de desafíos”, afirma el Decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica, Carlos Enrique Montenegro Narváez.

Así mismo, gracias a sus estándares académicos cuenta con la Acreditación Nacional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, y la Acreditación Internacional en Alta Calidad del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias, ARCO-SUR.

Con lo anterior, el programa goza de un reconocimiento notorio y ha participado en diferentes congresos en el país y en escenarios internacionales, con proyectos de sus grupos de investigación. Dentro de los eventos se destacan: el International Week of Research, Development and Innovation (SIIDI-2017); I Congreso Internacional de Tecnología, Ingeniería e Innovación- CITII 2017; IEEE 2nd Colombian Conference on Automatic Control (CCAC); LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology; Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing; Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), 2018 15th IEEE Annual, entre otros.

Pensamiento humanista que transforma la sociedad

Los ingenieros tomasinos fundamentan sus proyectos en la inteligencia artificial. Además, identifican soluciones a problemáticas globales y cotidianas, enfocadas en el desarrollo tecnológico del país y la región, con el fin de disminuir la brecha tecnológica existente.

Armando Mateus Rojas, Docente Investigador de la Santoto, explica que desde el laboratorio de robótica de la Universidad y la Facultad de Ingeniería Electrónica vienen desarrollando proyectos que dan cuenta de la innovación tecnológica y científica presente en la institución.

Por ejemplo, el respirador artificial que buscaba atender el llamado del sector salud a la academia, para mitigar la urgencia de respiradores para las unidades de cuidados intensivos. Se diseñó un prototipo, con todos los requerimientos a nivel hospitalario, para aportar a la sociedad. Esta invención ahora está en fase de patente.

El segundo proyecto del laboratorio de robótica es el Sanitizer. Un robot que se encarga de hacer mapeo y navegación de espacios, y que posteriormente, gracias a la iluminación ultravioleta puede realizar la eliminación de virus y otros riesgos biológicos para el ser humano. Actualmente este robot es funcional y operativo. El proyecto fue liderado por el Docente Investigador Edgar Camilo Camacho.

El objetivo principal de estos proyectos, es beneficiar y trabajar de la mano con el personal médico y de servicios hospitalarios, prestando un servicio extra en sus labores diarias, para mitigar el contacto con el virus al que aún siguen expuestos.

El programa de Ingeniería Electrónica en la Santo Tomás, desarrolla una labor social transformadora, gracias a la capacidad investigativa docente, que orienta y lidera procesos formativos innovadores que contribuyen a la creación de un círculo virtuoso de desarrollo continuo en sus estudiantes, potencializando sus habilidades y talentos.