El Premio Nacional de Diseño para la Transformación Social presenta sus finalistas

Este año se llevará a cabo la segunda edición del “Premio Nacional de Diseño para la Transformación Social, Fray Angélico”, liderado por la Universidad Santo Tomás. Este evento, único en Colombia, reconoce las propuestas creativas que buscan dar solución a los problemas que enfrentan diferentes comunidades en el país, con el fin de visibilizar los procesos y resultados que están en camino o han logrado transformar entornos humanos en escenarios sociales, económicos o culturales.

En esta ocasión, son 10 los proyectos preseleccionados que desde el diseño buscan generar cambios en el país. Sin embargo, cabe aclarar que este no es un premio exclusivo para diseñadores, sino que ha sido creado para propuestas creativas e innovadoras en general que desde un concepto amplio del diseño den respuesta a las problemáticas sociales de nuestro país.

Los 10 proyectos seleccionados presentan un enfoque y comunidad de trabajo diferentes, así como distintas propuestas creativas. El ganador recibirá una mención acreditativa del premio y reconocimiento económico por valor de $3.500.000 pesos, por parte de la Universidad Santo Tomás (Sede Bogotá).

Los invitamos a conocer las propuestas presentadas:

● “Diseño participativo de experiencias transmedia para la restitución de la memoria colectiva desde la diversidad cultural”, trabajó desde La playa, Topocoro, Santander. Una comunidad que desarrolló su forma de vida en una estrecha relación con el Río Sogamoso, y que se enfrenta a un megaproyecto que interviene el afluente sin ningún tipo de acuerdo con sus habitantes por las implicaciones ambientales, sociales y culturales que representa.

Hoy por hoy, el proyecto invita a sus habitantes a imaginar y proyectar alternativas a los desafíos de esa nueva realidad con la que ahora tienen que vivir por medio de la co-creación lúdica de un ecosistema transmedia. Por medio de esta estrategia, ya se ha logrado dar inicio con las primeras puntadas para zurcir el tejido social que fue perforado por intereses externos y se ha abierto un camino que ahora corresponde seguir labrando.

● “Diseño participativo de experiencias transmedia para la restitución de la memoria colectiva ferroviaria del barrio Café Madrid de la ciudad de Bucaramanga”, busca articular contenidos artísticos (video, fotografía, gráfica, audio, otros), en una estrategia de difusión y promoción transmedia (Libros, Web, App, exposiciones artísticas), así como ejercicios de co-creación de las manifestaciones sociales, que le permita a la comunidad tener escenarios para la conmemoración de sus memorias como mecanismo de conservación e interacción.

El proyecto se desarrolla en cinco fases: problematización, ideación, conceptualización, prototipado y producto. Cada una compuesta de tres momentos: co-diseño de la experiencia de co-creación; ejecución de la experiencia de co-creación, y análisis especializado de cada experiencia de creación colectiva.

● “EasydataViz”, trabaja desde la ciudadanía en general y la gran brecha que existe entre el acceso a la información y la ciudadanía, para que los ciudadanos se enamoren de los datos públicos y tomen decisiones informadas, detonando conversaciones que generen valor, explorando la relación entre datos, lúdica y espacio público.

● “Re-existencias tecnológicas: conexiones, redes y lo digital en el diseño comunal”, trabaja con niños y jóvenes de la Comuna San José de la Escuela Comunativa Huertas Urbanas, que se acogen al programa Cultiva Cultura. Su objetivo es contribuir al cierre de la brecha tecnológica por medio del mapeo de la formación tecnológica al interior de 40 familias de la Fundación Comunativa Huertas Urbanas, a través de tres fases iterativas.

En ellas, grupos de voluntarios realizaron visitas a las familias con el fin de comprender el estado actual en cuanto a temas tecnológicos para evidenciar las que tienen redes, pero no dispositivos, las que tienen dispositivos, pero las redes y cableado no llega al sector donde viven, las que tienen dispositivos y redes, pero no el conocimiento para su uso y las que no tienen redes ni dispositivos para acceder.

Posteriormente, el proyecto contempla, entre otras cosas, la elaboración de metodologías conjuntas como el codiseño y diseo comunal que contribuya a la elaboración del contenido tecnológico por medio de seminarios conjuntos en donde se establezcan planes para abordar e impactar a la comunidad por medio de la apropiación social del conocimiento tecnológico.

● “Convivencia de interés social: De ciudadanos rurales a ciudadanos urbanos”, es un proyecto que trabaja con víctimas de desplazamiento forzado beneficiarias del Programa de Vivienda Gratuita y lo que busca es facilitar la construcción de una vida de calidad a estas personas y la construcción de visiones compartidas sobre el buen vivir.

Hoy en día, como resultado de esta propuesta, las víctimas buscan de manera autónoma oportunidades que permitan celebrar su identidad rural e incrementar el bienestar de su comunidad, pues han convertido en gestores y realizadores de proyectos que buscan la transformación cultural a nivel local.

● “Pasos de Vida: un videojuego que enseña comportamientos seguros en campos minados de Colombia”, enfocada en poblaciones ubicadas en zonas rojas de Colombia que tienen riesgo de activar dispositivos de minas antipersonal, le apuesta a la creación de un producto digital de tipo edugame, con la finalidad de enseñar comportamientos seguros a los habitantes de zonas rojas, en las cuales se pueden presentar enfrentamientos de grupos armados y posesión de territorios por dichos grupos.

Para lograr este objetivo, se articulan las herramientas de educación, capacitación y difusión de conocimientos con contenidos multimedia como video, audio, hipertexto, además de contenidos interactivos como web, app, videojuegos.

● “Diseño de una estrategia de promoción de la lactancia materna”, trabaja con el Programa de Madres Canguro del Hospital Materno-Infantil y Madres Comunitarias del ICBD de Diana Turbay. La propuesta es realizar un material didáctico y físico de la anatomía y fisiología de la glándula mamaria, lo más cercano a la realidad, el cual se ha denominado modelo anatómico interactivo de la glándula mamaria, así como también un material lúdico-pedagógico, denominado Lactrivia.

El objetivo principal es aportar a la labor de la consejería en lactancia y a la educación en lactancia a nivel individual y grupal y a la formación de personal de salud y comunitario en estos temas.

● “Preservación, evidencia y reivindicación de las tradiciones artesanales ancestrales del municipio de Tenza Boyacá a través del Diseño Industrial”, trabaja con los maestros artesanos y artesanos del Municipio de Tenza, Boyacá. A través del diseño se hizo el registro de las técnicas de cuatro maestros artesanos con creaciones propias únicas en cuanto a la conformación del objeto, el registro de las historias de vida, la visibilidad en total de seis maestros artesanos a través de la exposición permanente, el documental y el libro de investigación.

● “Siempre Guerreras: Mujeres valientes y empoderadas”, un proyecto de innovación social que desde la comunidad de madres a temprana edad y jóvenes del corregimiento de Obonuco- Pasto, promueve la autonomía en las madres jóvenes y a su vez fomenta la creación de nuevas dinámicas de género en la comunidad.

El proyecto parte de un proceso de cartografía social que permite identificar los estereotipos y roles de género en la comunidad de Obonuco, además de las condiciones socioculturales y económicas presentes en la población que generan limitantes para que las mujeres puedan desarrollarse personal y profesionalmente.

● “LIPA rememora: Escuela de Memoria Ambiental en Panamá de Arauca, Colombia”, desde la Institución Educativa Pedro Nel Jiménez, propone un modelo pedagógico didáctico de Escuela de Memoria Ambiental, a través de metodologías participativas y la creación de materiales interactivos, demostrativos y adaptativos, para la reconstrucción de la memoria ambiental en Panamá de Arauca.

Su objetivo principal: la toma de conciencia ambiental, la reconstrucción de la memoria y un proceso de aprendizaje colaborativo para comprender la situación pasada y actual, y visualizar un futuro distinto y de bienestar común.

