En nuestro próximo evento, ejercicios en vivo y consejos útiles para tu bienestar

Llevar un estilo de vida saludable no significa seguir restricciones estrictas ni someterse a rutinas agotadoras. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre alimentación y ejercicio, adaptándolo a las necesidades individuales. Con la orientación correcta, es posible optimizar la energía diaria, mejorar el rendimiento físico y prevenir lesiones sin sacrificar el disfrute de la comida o la actividad física.

La medicina deportiva ofrece herramientas para optimizar la energía, mejorar el rendimiento y prevenir lesiones a través de pequeños cambios que generan grandes resultados. Desde entender cómo los alimentos influyen en la recuperación hasta conocer la importancia del descanso y el entrenamiento funcional, cada decisión impacta en la forma en que nos sentimos y nos desempeñamos día a día. Aprender a escuchar el cuerpo y darle lo que realmente necesita puede hacer la diferencia en el bienestar a largo plazo.

Para conocer más sobre este enfoque, en nuestro próximo Come, entrena y vive mejor: claves para una rutina saludab, contaremos con la guía de Luis Felipe Daza, especialista en medicina deportiva y director médico de Silver X en Miami. A través de ejercicios en vivo y recomendaciones prácticas, descubrirás cómo hacer ajustes efectivos en tu alimentación y rutina de entrenamiento sin complicaciones. No necesitas hacer más, solo hacerlo mejor. Regístrate aquí y prepárate para una experiencia que transformará tu manera de cuidarte.

El evento será moderado por Tania León Cadena, periodista de El Espectador, y se llevará a cabo el jueves 27 de marzo de 2025 a las 7:00 p.m. La participación es gratuita con inscripción previa. Asegura tu cupo aquí y aprovecha esta oportunidad para aprender a nutrir tu cuerpo, optimizar tu entrenamiento y vivir mejor cada día.