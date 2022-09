Entradas 2x1 para asistir a la feria belleza y salud 2022 en Corferias

En Belleza y Salud se podrán sumar los mejores profesionales nacionales e internacionales que deseen generar experiencias en el cuidado personal para hombres y mujeres. Foto: Diseñador

La feria más esperada del año regresa. Belleza y Salud 2022, el espacio que durante 4 días reunirá los mejores expertos y marcas nacionales e internacionales, abre sus puertas nuevamente en su vigésima versión, cargada de experiencias únicas, enfocadas en el cuidado personal para hombres y mujeres.

Asiste de manera presencial en Corferias del 5 al 9 de octubre, y conoce las últimas tendencias en belleza y salud. Interactúa con la más completa plataforma de negocios para ingresar al mercado latinoamericano y aprende cómo posicionar tu marca. Complementa tu recorrido con una agenda académica nutrida donde se desarrollarán congresos, talleres, shows y zonas de experiencias.

¿Qué encontrarás?

Variedad de contenido académico entre, congresos, beauty & Spa Congress. Pasión por el Bienestar, CIMEF (Congreso Internacional de micropigmentación y estética Facial) – FACIALTEC y capacitaciones técnicas.

Disfruta en vivo, experiencias de barber Life American Award, guerra de Pinceles, entre otras demostraciones, en las categorías de: Nails, cosmética, estética y Spa, herramientas de peluquería profesional y barbería, cuidado Capilar, fitness, Salud y Bienestar, entre otras categorías.

Recibe entradas 2x1 por tu suscripción con El Espectador

Haz parte de la vigésima edición de la feria belleza y salud y recibe entradas 2x1 por tu suscripción con El Espectador, y conoce la más completa oferta en tendencias para el cuidado personal, del 5 al 9 de octubre y de manera presencial en Corferias. Este beneficio aplica solo para el suscriptor titular presentando la cédula en la taquilla.

La feria estará abierta desde el día 5 de octubre, de 12:00 a.m. a 8:00 p.m., y los días 5,6,7 y 8 de octubre, de 10:00 a.m. a 8 p.m. Parqueadero habilitado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Disfruta la feria, belleza y salud 2022 y aprende de verdaderos expertos.

Para conocer al detalle sobre la feria y horario de taquilla, te invitamos a visitar la página WWW.BELLEZAYSALUD.COM