Estofado de ternera y salmón, entre otras delicias que se comen en el espacio

El famoso chef de origen británico,Heston Blumenthal y su equipo, trabajan en estrecha colaboración con la Agencia Espacial del Reino Unido, la ESA y la NASA. Foto: Cortesía

Disfruta sin restricciones, desde el 4 y hasta el 10 de julio, de las mejores series, películas y documentales disponibles 24/7 en la señal en vivo de Curiosity Stream. Un beneficio exclusivo por tu suscripción prémium, superprémium y de impreso con El Espectador. Si aún no cuentas con un plan de información, ingresa aquí y adquiere un plan a tu medida.

Nuestro recomendado de la semana: La cena de Heston en el espacio

Nunca antes la ciencia y la gastronomía trabajaron de la mano como hasta ahora, sus disciplinas, desde diferentes frentes, se han unido para permitir que las largas y extenuantes jornadas que enfrentan los astronautas en el espacio, sean más llevaderas, gracias a las delicias culinarias de la tierra, que desafían la misma gravedad y los hace sentir como en casa.

Esta es la historia de dos hombres, un carismático y experimentado astronauta, Tim Peake y el chef Heston Blumenthal, el alquimista de la gastronomía, reconocido por ser uno de los precursores de la ciencia dentro de la gastronomía. Juntos y sus respectivos equipos trabajarán de manera estrecha en colaboración con la Agencia Espacial del Reino Unido, la ESA y la NASA, para crear platos multisensoriales, que varían desde un sarnie de tocino y un chisporroteo de salchicha que evoca recuerdos nostálgicos de la vida en la tierra.

Te sugerimos ver: Sumérgete en la flora y fauna europea para hallar las pistas de nuestros orígenes

Siete suculentos e irresistibles platos harán que Tim no olvide su hogar, aún estando a más de 10.000 kilómetros de distancia. Esto gracias a Heston, y su búsqueda inalcanzable para crear la primera “cena en el espacio”.

Episodios:

1. Gusto y experiencia

2. Presentación y entrega

Ingresa aquí y disfruta dos de los capítulos más impactantes de “La cena de Heston en el espacio”, este viernes 8 de julio, a partir de las 10:00 a.m., hora de Colombia. Si no has iniciado sesión, ingresa con tu usuario y contraseña. Exclusivo para suscriptores digitales, prémium y superprémium y del impreso.