Explora en agosto el área más candente de la biociencia en Curiosity Stream

Nuestro ADN como nunca antes visto

Anteriormente, se pensaba que solo el 2% de nuestro ADN es significativo y el 98% restante es “basura” no codificante. Pero hoy sabes algo distinto, datos sorprendentes nos ayudará a comprender cómo funciona la parte basura de nuestro ADN para decidir nuestras características, incluso tendencias personales.

Informando desde la primera línea de la ciencia médica,“Genomas dinámicos”, la serie original de curiosityStream de dos partes, desvela una rara visión, nunca antes vista, de imágenes en tiempo real que muestran la realidad del mundo, siempre cambiante como sorprendente del genoma.

Por medio de gráficos en computadora 4K y tecnología de imágenes microscópicas 8K de vanguardia, por primera vez se mostrarán impresionantes detalles y movimientos dinámicos del ADN vivo, que explicaran todo lo que concierne al origen de nuestra descendencia antes del nacimiento.

Episodios:

1. Tesoros ocultos en nuestro ADN

2. Interruptores de ADN

