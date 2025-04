Próximo festivo en Colombia: ¿cuándo es y qué se celebra?

Conozca cuándo es el día del trabajo, y por qué se celebra el 1 de mayo. Historia, significado y recomendaciones para esta fecha especial. Foto: Pixabay

Los festivos en Colombia son muy esperados pues para muchas personas son fechas para poder descansar. El próximo festivo en Colombia será el jueves 1 de mayo de 2025, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Esta fecha, reconocida oficialmente como día no laborable en todo el país, rinde homenaje a los derechos laborales y a las luchas históricas de los trabajadores.

El 1 de mayo, es uno de los 18 días festivos reconocidos en el país para el año 2025.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo?

El Día del Trabajo es una fecha en la cual se conmemora la lucha, el sacrificio y la dignidad de millones de trabajadores a lo largo de la historia. Su origen se remonta a 1886, cuando miles de obreros en Chicago alzaron su voz para exigir una jornada laboral de ocho horas, un derecho hoy básico pero entonces revolucionario. La protesta, que culminó en la trágica revuelta de Haymarket y la ejecución de los Mártires de Chicago, sembró las semillas de un movimiento global por la justicia laboral. Aunque los hechos sucedieron en Estados Unidos, la fecha fue adoptada por numerosos países, incluyendo Colombia, como símbolo de la defensa de los derechos laborales.

En Colombia, el 1 de mayo es considerado una jornada de protesta pacífica y celebración de los logros alcanzados por las organizaciones sindicales y los trabajadores.

¿Habrá puente festivo?

Este año, el 1 de mayo de 2025 cae el jueves, por lo tanto, no hay puente festivo. Es un único día no laborable en mitad de la semana. A diferencia de otros festivos que se trasladan al lunes según la Ley Emiliani, el Día del Trabajo no se mueve de su fecha original, por su importancia histórica y simbólica.

¿Cómo se celebra el Día del Trabajo en Colombia?

Durante este día, en varias ciudades del país se realizan marchas, actos culturales y manifestaciones organizadas por centrales obreras como la CUT, la CGT y la CTC, en defensa de los derechos laborales, salarios dignos, mejores condiciones laborales y seguridad social.

Es una fecha en la que también se reflexiona sobre el empleo, la informalidad, el trabajo digno y las políticas públicas relacionadas con el mercado laboral colombiano.

Si se va a movilizar, consulte con anterioridad los horarios de transporte público, ya que algunas rutas pueden operar con horario de domingo o festivo.

Evite circular cerca de zonas donde se anuncien manifestaciones, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Tenga presente que muchas oficinas públicas y entidades bancarias estarán cerradas durante este día.

Esta fecha no solo representa un descanso laboral, sino una oportunidad para reconocer el valor de quienes construyen el país día a día.