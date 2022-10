Fotos: los perfiles de las víctimas de Jeffrey Dahmer en la vida real

Jamie Doxtator (14 años)

Era el hijo de inmigrantes de Laos y residente en Winsconsin. Su madre, Debbie Vega, lo describe como una persona vivaz, feliz, extrovertida y con motivación para hacer nuevos amigos. Después de una pelea con su padrastro, Jamie escapó de su hogar el 16 de enero de 1988. Debbie Vega afirma que Jamie era hiperactivo y, en muchas ocasiones, incomprendido, pero que siempre le amó profundamente.

Debido a su edad, James ha sido la víctima más controversial de Jeffrey. Foto: Foto de archivo Mind of a Monster

Anthony Hughes (31 años)

Anthony Hughes, más conocido como Tony, nació el 26 de agosto de 1959. Debido a medicamentos administrados cuando era bebé, perdió la audición. Tampoco podía hablar, por lo que solía comunicarse con los demás escribiendo en una libreta. Se mudó a la ciudad de Madison, persiguiendo su carrera como modelo. Según el reportaje de The Associated Press, Hughes, de 31 años, fue a bailar a un bar gay en Milwaukee, llamado 219 Club, el 24 de mayo de 1991. Ahí fue donde conoció a Jeffrey Dahmer, quien terminó por causar su muerte. Shirley Hughes, la madre de la víctima, describió a su hijo como “alguien extrovertido, feliz y que no tenía dificultad para hacer amigos”. Tiempo después del asesinato de su hijo y de poder procesar su dolor, Shirley Hughes comenzó a ayudar a otras familias que estaban en medio del duelo por perder a sus seres queridos.

Steven Hicks (18 años)

Richard Hicks, su padre, suele recordar a Steven como una persona profundamente cariñosa y empática. Recuerda cuando Steven le disparó a un conejo, y “estaba demasiado orgulloso de sí mismo, pero después no pudo parar de llorar”. Hicks, de 18 años, acababa de graduarse de la escuela secundaria en el municipio de Coventry, en Ohio. Se dirigía a un concierto de rock en el Chippewa Lake Park, y fue visto por última vez el 18 de junio de 1978. Martha Hicks, su madre, afirma que “su sonrisa podía mantenerle fuera de peligro la mayoría del tiempo, pero para ese entonces nunca había conocido a alguien como este monstruo (Jeffrey Dahmer)”.

Curtis Straughter (18 años)

Curtis nació el 6 de abril de 1973. Compartía una habitación con Catherine, su abuela, la cual recuerda que la última vez que lo vio fue el 18 de febrero de 1991. “No lo he vuelto a ver desde ese día. Estaba afuera todo el tiempo con todo el mundo”, recuerda su abuela. Recientemente, había perdido su trabajo como auxiliar de enfermería, por lo que estaba persiguiendo el sueño de ser modelo y obtener un título universitario. Fue la décima víctima del asesino y lo conoció en una parada de bus, fuera de la universidad Marquette, el 8 de febrero de 1991.

Eddie Smith (27 años)

Su hermana, Theresa Smith, lo recuerda como una persona profundamente carismática, cariñosa y comprensiva. “Entraba en una habitación, y tú sabías que estaba ahí”, afirma. Sus hobby era bailar, y soñaba con ser modelo. “Bailaba en bares gays. Amaba imitar mujeres. Donna Summer - amaba imitarla”, recuerda Theresa. Dice que también se preocupaba bastante por Eddie, porque las personas podrían no comprender su estilo allá afuera. Era su hermano pequeño, así que quería que se cuidara.