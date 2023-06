Francia Márquez se posesiona, final del fútbol femenino y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 ¿Cómo va el desempleo?

A las 10:00 a.m. de este viernes está programada la presentación del dato de desempleo de mayo. Los cálculos del DANE confirmarán si la desocupación en Colombia continúa mostrando la lenta desaceleración que evidenció en abril, cuando el total nacional llegó al 10,7 % (en el mismo mes de 2022 se ubicó en 11,2 %).

Más precisamente, el sector de alojamiento y servicios de comidas tuvo la mayor alza de ocupados en abril de 2023 (más de 196.000) respecto al mismo mes de 2022. ”Vemos una recuperación lenta, pero a niveles similares a los de antes de la pandemia”, señaló el DANE sobre el desempleo en la presentación de mayo.

🔴 Banrep decidirá sobre tasas de interés

Las cartas están sobre la mesa y, durante toda la semana, el Banco de la República las ha estado analizando de cara a su próxima jugada en materia de tasas de interés, que se conocerá este viernes.

Estimaciones del Gobierno, entidades financieras y analistas coinciden en que el Banrep mantendría su tasa de intervención en 13,25 % gracias a los recientes retrocesos de la inflación, por lo que se daría fin a un ciclo de alzas que empezó en septiembre de 2021.

Sin embargo, otras presiones a los precios, como la inminente llegada del fenómeno de El Niño o la subida en las tarifas de la gasolina, podrían aguar la fiesta. Hacia la 1:00 p.m. de este viernes se conocerá el rumbo de la política monetaria (y del costo del endeudamiento) en Colombia.

🔴 Francia Márquez se posesiona como ministra de Igualdad y Equidad

En Riohacha, La Guajira, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos y reglamentos que estructuran el Ministerio de Igualdad y Equidad, dando vía libre a la posesión de la vicepresidenta Francia Márquez como líder de esta cartera que nació como una promesa de campaña en 2022. Este decimonoveno ministerio que tendrá Colombia busca atender los problemas que viven las mujeres, las minorías étnicas, comunidad LGBTIQ+, jóvenes y personas en condición de discapacidad. En medio de la firma del decreto, la futura ministra indicó: “Esto es un desafío, no es nada fácil, pero lo asumimos con responsabilidad, amor, compromiso y alegría”.

🔴 Inicia plan éxodo por puente festivo de San Pedro y San Pablo

Este viernes 30 de junio, inicia el puente de San Pedro y San Pablo, en el que se espera circulen más de 350.000 vehículos, incluyendo motos, por las vías de Cundinamarca. Además, se proyecta que más de 280.000 viajeros se movilicen desde la Terminal de Transporte de Bogotá durante este puente festivo. Así las cosas, se espera que el día de mayor movilización sea el sábado 1 de julio con la salida de 100.000 pasajeros de la capital del país.

🔴 Se inicia el Festival Gabo

Este viernes comienza el Festival Gabo, la fiesta de periodismo y cultura que se realizará hasta el domingo 2 de julio en Bogotá y ofrecerá una diversa programación para todas las edades, a través de charlas, talleres, conciertos, clases magistrales, shows en vivo y actividades gratuitas en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá y Distritos Creativos, la Cinemateca Distrital y la Universidad EAN. La mayoría de la programación se desarrollará en el Gimnasio Moderno, espacio al que solo se podrá ingresar con boleta.

🔴 Revelaciones de Panama Paper

Este viernes se conocerá el sentido de fallo por el caso Servientrega en contra de Luz Mary Guerrero, presidenta de Servientrega y Efecty, y otras personas, por, presuntamente, realizar operaciones ficticias con empresas fachadas de la controvertida firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

El escándalo de los Panama Papers estalló en 2016. Ministros, multimillonarios, empresarios y hasta artistas habrían acudido a la firma panameña Mossack Fonseca para ocultar su riqueza a través de paraísos fiscales.

🔴 Masiva protesta contra ley antiinmigración en Florida

Una caravana de automóviles, que partió el pasado 23 de junio desde San Diego (California), llegará este viernes a Tallahasse (Florida) para protestar contra la nueva ley migratoria promovida por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis. La ley, que entrará en vigor el sábado, impondrá las barreras más estrictas contra los migrantes en Estados Unidos.

🔴 Bolsonaro, a un paso de quedar inhabilitado

La justicia brasileña continuará el viernes la votación que puede dejar al expresidente Jair Bolsonaro inelegible durante ocho años. El ultraderechista es acusado de abuso de poder por desinformar sobre el sistema electoral antes de su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El veredicto se debe definir por mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos). De los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), tres ya votaron a favor y uno en contra de la condena del ultraderechista.

🔴 América y Santa Fe, por el título del más veces campeón de la Liga Femenina

Otra final con equipos grandes. Una final que parece hacerle justicia al fútbol y a los esfuerzos de ambos conjuntos por impulsar el balompié de mujeres en Colombia. América y Santa Fe vuelven a definir un título de Liga Femenina; tras tres años, hoy (8:00 p.m.) se ven en el partido definitivo en la casa de la selección: el Pascual Guerrero, en Cali, donde se ha quedado el campeonato en los últimos dos años.

No será fácil la tarea para América, que pintaba como el favorito por su rendimiento a lo largo del semestre, y no solo por eso, sino por ser el campeón defensor del título. En Bogotá no jugaron bien, se vieron incómodas y no encontraron una opción clara para disminuir la ventaja, que tendrán que igualar pronto si no quieren perder la oportunidad de un bicampeonato.