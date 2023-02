Graban tik tok diciendo que no aprendieron nada y universidad les anula el título

El joven que publicó el video en Tik Tok aseguró que las autoridades de la universidad invalidaron su título en Enfermería. Foto: Tik Tok

En un video compartido a través de Tik Tok, un grupo de jóvenes recién graduados de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), en Venezuela, afirmaron haber conseguido el título sin saber los conocimientos básicos de su campo profesional.

En la grabación, cada uno de los jóvenes aparece frente a la cámara expresando lo que supuestamente no aprendieron durante la carrera de Enfermería. “Me gradué sin saber hacer el PAE (Proceso de Atención de Enfermería)”, “me gradué sin saber inyectar”, “me gradué sin saber dosificar”, “me gradué sin saberme los signos vitales”, “me gradué sin hacer intervenciones de enfermería”, dijeron algunos de los estudiantes. Jonathan José de Jesús, el joven que subió el video a las redes sociales, confesó que se había graduado “copiándose de los exámenes”.

Jóvenes denuncian que la Unefa les anuló sus títulos de Enfermería por este video de TikTok en el que aseguran que ni siquiera saben poner una inyección. pic.twitter.com/Dm161xOIuP — Directo a la Fuente (@directolafuente) February 14, 2023

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) publicó un comunicado rechazando este tipo de actos. “Rechazamos rotundamente las declaraciones dadas a través de un video publicado en las redes sociales del estudiante Jonathan José de Jesús, donde desprestigia los 23 años de formación académica e ideológica que tiene nuestra prestigiosa casa de estudio UNEFA”.

Asimismo, la institución educativa señaló que a los jóvenes se les impuso una sanción en la que debían pedir disculpas y adelantar un curso de nivelación por un mes. “Las Autoridades de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada procedieron a citar a los 14 egresados a un Consejo de Núcleo, con sus respectivos representantes, respetando siempre los derechos fundamentales del estudiante y la universidad, proponiéndoles un Curso Teórico – práctico de Comprobación de Capacidades y Competencias, con la finalidad de proteger y garantizar con excelencia el ejercicio de su profesión”, informó la institución.

La solicitud de nivelación fue aceptada por todos los alumnos, a excepción de Jonathan José de Jesús, quien considero la decisión como “injusta”. Posteriormente, el joven fue llamado por las autoridades universitarias donde le notificaron que su diploma quedaba anulado por tener “una actitud arrogante” al negarse a cumplir con la sanción.

Comunicado #ULTIMAHORA | desde el Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana rechazamos cualquier acto que busque desprestigiar nuestra casa de estudios. #Unefa #UnefaexcelenciaEducativa pic.twitter.com/9RaGCY2Bfx — VASyPC_Unefa (@VasypcUnefa) February 16, 2023

En otro video, Jonathan José trató de defenderse mostrando sus buenas calificaciones durante toda la carrera y afirmando que había cumplido, a cabalidad, con las disposiciones para graduarse como enfermero. Sin embargo, la universidad no le regresó el título.

“Quiero dar por cerrado el caso UNEFA, sinceramente me siento un poco triste y deprimido por cada uno de los mensajes negativos que he recibido y por el mensaje principal de la universidad, el cual fue dar a conocer como mentira cada una de las declaraciones. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que querían verme triunfar y hasta el momento no ha podido ser así. Seguimos adelante, la vida continua, buscaré otro oficio, otra manera de seguir adelante”, informó el joven en sus redes sociales.