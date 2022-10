Halloween: brujas, fantasmas y demonios, canciones con historias de miedo

No solo las películas, libros y disfraces toman la celebración de Halloween como inspiración. La, industria musical también explota las temáticas relacionadas con el 31 de octubre. Foto: Cortesía

Halloween es una celebración anual en la que niños, adolescentes y adultos se disfrazan de sus personajes literarios, televisivos, cinematográficos o de videojuegos favoritos. Las personas realizan planes relacionados con esta temática. Festivales del terror, fiestas, concursos e incluso conciertos son solo ejemplos del dinamismo cultural que genera toda esta fecha.

Para algunas personas, esa celebración es más importante y emocionante que la misma navidad. A otras, por cuestiones de creencias y fe, no les gusta, pero es innegable que el 31 de octubre, Halloween y todo lo que representa tiene un impacto cultural a nivel mundial.

Películas de slashers, posesiones demoniacas, terror psicológico y hasta visones infantiles de esta celebración invaden la programación televisiva con títulos como Jason, The Exorcist, Midsommar y El Extraño Mundo de Jack, son ejemplos.

El espacio radial se llena de narrativas populares de historias de terror conocidas, propias del oyente e incluso de los mismos conductores del programa.

El espectro literario también resuena con autores como Stephen King, H.P.Lovecraft, Anne Rice y Bram Stoker, autores con historias tan importantes en la cultura popular que en un ejercicio de transmedia han tenido versiones y universos expandidos cinematográficos.

Para ser justos, a veces las canciones por si solas no toman relevancia, su iconicidad se da por varios factores, como aparecer como banda sonora de alguna película, el caso de Ghostbusters, de Ray Parker Jr.

Por eso, presentamos ocho canciones que usan todo lo que representa el Halloween. Qué mejor forma de tomar los conceptos culturales que representa esta festividad que exponerlos en los sonidos más oscuros y subterráneos.

8 canciones inspiradas en cosas Hallowenescas

Monster Mash - Bobby Pickett

El señor Bobby Boris Pickett publicó el sencillo Monster Smash el 25 de agosto de 1962, con el cual acompañaba a otras canciones con temáticas de monstruos en el LP The original Monster Mash.

Monster Mash cuenta con una gran experimentación en efectos sonoros, pues a lo largo de la canción no solo se escuchan los instrumentos acompañando a la voz de Pickett, sino que también se puede escuchar un caldero burbujeante y un ataúd abriéndose.

La canción cuenta con un ritmo muy rocanrolero, pero pertenece a un género musical particular conocido como Novelty. Este género es característico por sus letras humorísticas, casi paródicas, en este caso, la canción es interpretada por un científico que narra cómo en su laboratorio la criatura que está creando se despierta, se levanta y realiza una fiesta monstruosa. Por supuesto, es una referencia al monstruo del científico Frankenstein.

Friday 13th - Misfits

Misfits es una banda de horrorpunk que en 2016 lanzó un álbum llamado Friday The 13th, en el cual está la canción que se inspira en el clásico de terror slasher ochentero Viernes 13, dónde se conoce al protagonista indiscutible de esta saga de películas: Jason.

Esta canción es un resumen, bastante puntual, de la trama principal de nuestro querido asesino enmascarado, su motivo inicial por el cual decide acabar con la vida de tantas personas: Su madre, el campamento Crystal Lake y la marginalización que sufrió en su infancia por ser diferente.

This Is Hallowen - Cover de Marilyn Manson

Si se habla de Halloween se debe hablar de Tim Burton y The Nightmare Before Christmas, El Extraño Mundo de Jack, película hecha en la técnica de animación Stop Motion.

This is Halloween fue escrita por el compositor Danny Elfman y funge como una de las canciones de este musical animado de 1993. Describe a la perfección Halloween y Halloween Town, a tal punto que parece su himno y no una canción complementaria del musical.

En el 2006 el cantante de metal gótico e industrial, Marilyn Manson, lanza una reinterpretación, a su estilo, de esta canción en un disco extra de la reedición de The Nightmare Before Christmas: Original Motion Picture Soundtrack.

Saturday Night - Misfist

De nuevo esta banda de horrorpunk (no es extraño pues este subgénero musical es la unión del punk y las temáticas de las películas de terror ochenteras y noventeras estadunidenses).

En el disco Famous Monsters, 1999, se encuentra esta canción que habla de un hombre que está enamorado patológicamente de varias mujeres que ha asesinado. “Hay 52 formas de matar a alguien, una o dos son lo mismo, pero funcionan bien. Estoy siendo sincero por Amy, Julie tampoco grita bien...” es como inicia esta canción, recordando un poco esas películas adolescentes de bajo presupuesto, serie B, que fueron populares en los Estados Unidos.

A pesar de confesar sus asesinatos, el hombre en la canción también evidencia una afectación mental que le impide darse cuenta de sus actos, pues él explica que con todas las mujeres que ha matado se estaba divirtiendo y que ellas reían, cuando realmente esas risas eran gritos que producían cuando trataban de correr por sus vidas.

A pesar de ser una canción de punk, su ritmo recuerda a las baladas románticas pre-rock and roll que los jóvenes estadounidenses bailaban en sus fiestas de grado.

Human FLY - The Cramps

En 1983 The Cramps lanza su álbum ...Off The Bone, donde hacen un homenaje al relato clásico de ciencia ficción y terror The Fly, escrito por Gorge Langelaan en 1957.

La historia cuenta como un científico mezcla su ADN con el de una mosca tras realizar un experimento de teletransportación donde el insecto se escabulló. Este relato ha sido tan importante que cuenta con tres adaptaciones cinematográficas, siendo la versión de 1986 la más conocida.

Esta canción explora lo visto en la primera versión fílmica de esta historia de 1958, donde, así como el hombre se va convirtiendo progresivamente en una mosca, la mosca se está convirtiendo progresivamente en un humano. Es en esta canción donde el cantante emula ser dicha mosca que empieza a darse cuenta de su cambio genético, todo a través de una mezcla sonora entre el Rockabilly, Grunge, Psychobilly y el punk.

Drinkin With The Living Dead - Ghoultown

En 2008 la banda texana de rock lanza su álbum Life After Sundown, en donde su canción más popular, Drinkin With the Living Dead, relata una historia en el medio oeste, donde un muerto viviente entra a un bar y reta a un hombre a igualarlo en beber tragos o aceptar una disputa de pistolas, pues este muerto viviente tiene una maldición que no le permite descansar y la única forma de liberarse es que alguien le gane tomando licor.

La historia es muy dinámica y entretenida, se desconoce si realmente es un invento de la banda o si se basa en alguna leyenda popular del estado de Texas, Estados Unidos.

Ghost Town - The Specials

The Specials es una banda de Ska 2Tone, de Inglaterra que en 1981 lanzan el álbum homónimo Ghost Town. En esta canción tratan temas como la desnaturalización y decadencia urbana, el desempleo y la violencia contra los jóvenes que ejercen los gobiernos en las ciudades.

Con un sonido característico de la segunda ola británica del ska y un ritmo similar la música de oriente medio, esta canción refleja un tema que, para muchos, es atemorizante: La desigualdad social.

Ghosts - Michael Jackson

Cuando se une Michael Jackson y el Halloween automáticamente se piensa en la canción Thriller, pero en esta ocasión no.

En 1996 Jackson de la mano de Stephen King y Mick Garris realizaron un cortometraje de terror llamado Ghosts, que cuenta la historia de un hombre con excentricidades y poderes sobrenaturales que es expulsado de un pueblo por su alcalde.

En el cortometraje se hacen las coreografías e interpretaciones de Bad 2, Is it Scary y Ghosts, canciones que complementan la historia de este cortometraje musical.

Para muchos, Ghosts, es la segunda parte del video musical de Thriller, por sus coreografías y sus temáticas de terror, pero en esta canción Michael Jackson habla de una casa embrujada con fantasmas, demonios y espantos.

Quizás no son las canciones que muchos esperaban, menos sonidos más digeribles y comerciales, pero esa es la idea, conocer nuevos géneros, nuevas interpretaciones y nuevas historias, pues los sustos, el miedo y el terror serán divertidos en esta fecha 31 de octubre.