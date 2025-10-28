Hot Sale 2025 registró más de 10 millones de transacciones y un alza del comercio

El comercio electrónico se afianza en Colombia como un motor clave del crecimiento económico digital. Imagen de referencia. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

El comercio electrónico en Colombia continúa consolidándose como uno de los grandes motores de la economía digital. Así lo evidenció el más reciente Hot Sale 2025, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que dejó un balance positivo en volumen de ventas y transacciones, según cifras entregadas por Credibanco.

Durante los seis días de la jornada, celebrada del 16 al 21 de octubre, se registraron más de 10,7 millones de transacciones electrónicas, un aumento del 12,9 % frente a la edición anterior. La facturación total superó los $1,6 billones, lo que representa un crecimiento del 7,1 % en comparación con 2024. El ticket promedio de compra fue de $150.000, lo que refleja un consumidor más activo y con mayor confianza en los canales digitales.

Las categorías más dinámicas fueron supermercados, moda, turismo, tiendas de alimentos y estaciones de servicio, sectores que concentraron la mayoría de las operaciones. El sábado 18 de octubre fue el día con mayor movimiento, al superar los $341.573 millones en ventas y alcanzar 2,38 millones de transacciones, con picos de actividad entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

A nivel regional, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena lideraron las compras electrónicas. En particular, Medellín creció un 19,6 % en facturación, mientras que Cartagena aumentó un 21 %, lo que demuestra que el comercio digital se expande más allá de los grandes centros urbanos.

“El crecimiento del Hot Sale 2025 nos confirma la consolidación del comercio digital como uno de los motores más importantes de la economía colombiana. Cada vez más negocios, grandes y pequeños, se benefician de una infraestructura de pagos más eficiente, segura y accesible”, señaló Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

Del total de operaciones, el 69,2 % correspondió a ventas presenciales en terminales de pago, mientras que el 30,8 % se realizó a través de e commerce.

Según Credibanco, el fortalecimiento del comercio electrónico es resultado del trabajo conjunto entre entidades públicas, bancos, fintechs y empresas tecnológicas, que han mejorado la infraestructura, interoperabilidad y confianza digital en el país. Estos avances no solo favorecen la competitividad y la formalización del comercio, sino que también impulsan la inclusión financiera y la transformación hacia una economía más conectada y digital.