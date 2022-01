La inteligencia artificial facilitaría acceder a préstamos personales

Todas las tecnologías que puedan utilizar las entidades financieras pueden acceder a mejor y más información para brindar créditos a los usuarios. Foto: Cortesía

Sin duda, la tecnología llegó al mundo de las finanzas para quedarse de manera definitiva. Eso es algo positivo, ya que así es posible hacer que las operaciones se concreten de una manera más fácil y sin complicaciones. Los bancos y demás entidades financieras, desde hace algunos años vienen realizando importantes cambios para lograr adaptarse con versatilidad a la tecnología, y una novedad relevante es la de la inteligencia artificial a la hora de otorgar préstamo, tema del cual nos vamos a ocupar de analizar en los siguientes párrafos.

Sectores no bancarizados: primer objetivo de las nuevas tecnologías

Recientemente nacieron en Colombia fintechs que se encargan de brindar soluciones crediticias, y, a modo de ejemplo, está Yabx, entre otras. Estas entidades se enfocan en aquellas personas que trabajan en la informalidad y que no se encuentran bancarizadas, a los fines de que, con inteligencia artificial, puedan tener certezas acerca de su puntaje crediticio y posteriormente, poder brindarles un crédito con las sumas adecuadas.

Estas financieras lo que hacen es conformar alianzas con otras empresas como es el caso de Telecom, Claro, etc., a los fines de poder tener contacto directo con esas personas que justamente por diversas razones no se encuentran incluidas en el sector financiero tradicional, que básicamente son los bancos.

Procedimiento ágil: en busca del score correcto

Hay una realidad en el país y es que millones de colombianos no pueden acceder a un préstamo de libre inversión en un banco, por ejemplo, debido a que no cuentan con un trabajo formal, en caso de tenerlo no tienen una determinada antigüedad, o bien, no cuentan con experiencia financiera. Por estas razones, entre otras, en la mayoría de las ocasiones son directamente rechazados por estas entidades, sin que puedan tener acceso a liquidez en caso de precisarla.

A raíz de eso es que estas financieras utilizan lo que se conoce como machine-learning, a los fines de que el mismo sistema proporcione de cada usuario un score crediticio, que será lo más preciso posible. Esto puede ser utilizado por los bancos también a los fines de poder hacer un constante y pertinente monitoreo de sus préstamos otorgados, para mantener la salud de la cartera.

Fintechs como democratización: la situación actual

El mundo tradicional de las finanzas prácticamente ya es cosa del pasado. Hoy en día los mismos usuarios se volvieron mucho más exigentes, ya que necesitan respuestas más rápidas y ágiles. Con el paso de los días, quienes pudieron satisfacer esas necesidades de manera óptima y eficiente fueron las fintechs, que son financieras digitales que ofrecen múltiples servicios vía online, sin que el cliente tenga que acudir a una oficina. Eso las diferenció de los bancos, democratizando el acceso a servicios que antes sólo se podían tener en los bancos.

Además de que las fintechs ofrecen préstamos que son muy rápidos en cuanto a su solicitud, es de destacar que se pueden hacer muchas otras operaciones como pueden ser inversiones en fondos de inversión, depósitos a plazo, compra de criptomonedas, pagos de servicios, transferencias de dinero, compra de divisas, entre otras que son muy útiles en la vida cotidiana de cualquier persona.

Morosidad sostenida: lo clave para mantener la oferta crediticia

Todas las tecnologías que puedan utilizar las entidades financieras pueden acceder a mejor y mayor información para brindar créditos a los usuarios, pero claro, algo importante para que dicha oferta esté vigente es que la morosidad se mantenga estable y no crezca. De acuerdo con el Indicador de la Industria de Crédito (IIC), para los últimos meses del 2021, la mora de los préstamos creció levemente, a excepción de un tipo de crédito, que es el de libranza, uno de los más solicitados por cierto por los colombianos cuando necesitan liquidez sin demoras.

Por ejemplo, la morosidad que es de 60 días o más, tuvo un incremento que llegó al 5,1%, que si bien no es algo sumamente preocupante en el corto plazo, sí lo puede ser en el largo plazo, en caso de que continúe la tendencia alcista. En el 2021, en comparación con el 2020 en términos generales, se puede decir que la salud de la cartera crediticia fue mejor, más allá de la pandemia del Covid 19, que hizo que muchas personas tuviesen reducciones de ingresos y por lo tanto, más complicaciones para afrontar los pagos de los créditos solicitados.

La revolución de los pagos: mayor eficiencia y seguridad

Colombia desde hace un buen tiempo forma parte de los países de Latinoamérica que más cantidad de fintechs tiene trabajando en su territorio, que a su vez generan miles de empleos que son genuinos y con muy buenas condiciones. Ahora bien, algunas de estas empresas, además de otorgar créditos a sectores no incluidos en la banca tradicional, también vienen trabajando en hacer que los pagos sean más fáciles, más aún en tiempos de pandemia del coronavirus.

Una forma que va en incremento a la hora de pagar es el código QR, ya que muchos comercios y demás establecimientos que ofrecen bienes y servicios, lo tienen como una alternativa para que sus clientes puedan pagar, sin tener la necesidad de recurrir al dinero en efectivo. Un ejemplo concreto es el convenio firmado entre Bancolombia y la aplicación ‘Taxis Libres’, que permite realizar viajes pagando de la forma antes mencionada. Lo mejor, es que tanto el conductor como quien realiza el viaje pueden ser premiados con sumas de dinero, entre otras cosas.

El futuro inmediato de las finanzas va a estar sumamente caracterizado por la presencia de la tecnología en todas sus variantes, lo que hará que las operaciones puedan seguir siendo eficientes, ágiles, gratuitas, entre otras ventajas. A su vez, que más personas puedan acceder al sistema financiero, hará que este pueda crecer exponencialmente, y por lo tanto, también lo pueda hacer la economía colombiana.