La serie número uno de Curiosity Stream que revela el origen de nuestros genes

Predecir el futuro- Indagando en nuestro ser

En 1972, un osado grupo de investigadores de la facultad de medicina en la ciudad de Dunedin en Nueva Zelanda, se embarcó en un desafiante estudio sobre crianza. Este implicó tomar a cada niño nacido en este lugar y seguirlo de por vida, durante 40 años. El objetivo, indagar en cada aspecto personal de su vida, desde, antecedentes médicos, genes, personalidad, antecedentes penales, relaciones, éxitos y fracasos.

El experimento Dunedin, en honor a la ciudad donde se originó, es hasta el momento el estudio longitudinal que reúne a las personas más estudiadas en todo el mundo, 1.037 para ser exactos. Una indagación que pretender saber desde nuestra infancia, qué determina nuestras buenas o malas decisiones, para alcanzar una existencia más o menos estable y exitosa como adulto. ‘Predecir el futuro- Indagando en nuestro ser’ la serié, emitida a través de Curiosity Stream, muestra como esta importante investigación, logrará determinar cómo serán nuestros niños en su adultez, desde características físicas, desarrollo del intelecto, incluso, si tendrán serios problemas con la ley si no se les presta la atención adecuada y a tiempo.

¿Influyen nuestros genes?, ¿cuáles son los indicadores básicos?, o ¿es a lo mejor la manifestación de una patología interna irreversible? Esta y otras preguntas han inquietado a un experimentado grupo de científicos neozelandeses. Quienes lograrán predecir el futuro, indagando desde nuestro ser, revelando detalles que nos dejarán sin aliento.

Episodios:

1. Los primeros años

2. Cuando los adolescentes se salen de control

3. Cuando los genes se combinan con el ambiente esquivocado

4. Suciedad mala, suciedad buena

