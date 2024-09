Lo que debe saber si planea asistir a un evento en la temporada de fin de año

Este periodo del año se caracteriza por un aumento significativo de los eventos de gran magnitud. Foto: Coliseo MedPlus

La escena del entretenimiento en el país se prepara para acoger una amplia variedad de eventos de gran magnitud durante esta temporada de fin de año, desde conciertos de artistas nacionales e internacionales, hasta eventos corporativos y deportivos. Este periodo del año se caracteriza por un aumento significativo en la afluencia de público, lo que hace imprescindible reforzar las medidas logísticas y de seguridad para garantizar una experiencia óptima y segura para todos los asistentes.

Con el propósito de generar conciencia sobre los aspectos a tener en cuenta para optimizar las experiencias de los usuarios en los eventos de fin de año, los expertos en la organización de eventos masivos del Coliseo MedPlus, escenario multipropósito de Bogotá, ofrece las siguientes recomendaciones para que los asistentes disfruten de una experiencia segura y ordenada.

Adquiera sus boletos por canales oficiales

Se invita a las personas de abstenerse a asistir a un evento si no tiene en su poder una boleta que le garantice el acceso. Los expertos del venue recomiendan adquirir los boletos en canales oficiales y no comprar boletería a revendedores, pues no pueden dar garantía de la originalidad de las entradas. Esto no solo garantiza su seguridad y la calidad de la experiencia, sino también la de los demás asistentes para futuros eventos.

Respete las normas

Si bien los expertos entienden la importancia de mantener procedimientos de ingreso eficientes y seguros, minimizando los tiempos de espera y evitando aglomeraciones, los asistentes deben respetar las normas y procedimientos establecidos para la entrada al evento. Siga las indicaciones del personal de seguridad y evite cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo su seguridad o la de otros, por ejemplo, intentar ingresar por medios no convencionales o intentar entrar elementos prohibidos, excederse en el consumo de bebidas alcohólicas, etc.

Verifique los dispositivos de control

La implementación de prefiltros y filtros de seguridad es crucial para asegurar la integridad de un evento masivo. Estos mecanismos ayudan a prevenir el ingreso de revendedores y personas con boletos falsificados, garantizando que solo los asistentes con entradas legítimas puedan acceder al recinto. Además, el uso de estos filtros permite controlar de manera efectiva los flujos masivos de público, transformando posibles aglomeraciones desordenadas en filas estructuradas y organizadas. Esto no solo mejora la seguridad general, sino que también optimiza la experiencia de los asistentes, facilitando un ingreso más fluido y ordenado al evento. Por ello, a su llegada a un evento, identifique cuántos anillos de filtro existen, hacia qué localidad corresponde cada punto, el personal a cargo y designe puntos de encuentro con sus acompañantes en los puntos identificados.

Planifique su llegada

Tenga en cuenta las condiciones climáticas y llegue con suficiente tiempo para evitar aglomeraciones. Planificar con anticipación reduce el estrés y mejora la experiencia general del evento. Conozca los accesos, salidas de emergencia y cualquier otra información relevante sobre el lugar del evento. Estar bien informado puede ser crucial en caso de una emergencia.