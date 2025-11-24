Los artículos que despublicamos: así se detectó el uso indebido de IA y las fuentes falsas

Redacción de El Espectador Foto: El Espectador

En días pasados, en el video semanal de La Redacción al Desnudo, compartimos el lamentable caso de un practicante que, durante su paso por la sección de Bienestar en el equipo de Estilo de Vida, publicó varios artículos generados con inteligencia artificial y construidos a partir de información con fuentes falsas.

Tras dar a conocer la situación, recibimos numerosas preguntas de nuestros lectores: algunos querían entender con mayor precisión qué tipo de contenido estaba implicado, otros buscaban saber si la decisión de despublicar los artículos había sido la correcta, y varios expresaron inquietudes sobre los mecanismos internos que utilizamos para garantizar la calidad del material que publicamos. ¿Cómo se detectó el caso? ¿Por qué no dejamos en el portal esas notas? ¿Qué medidas está tomando El Espectador para evitar que esto se repita? ¿Qué falló en los procesos editoriales? Aquí les contamos.

¿Cómo comenzó el caso?

La alerta surgió dentro del mismo equipo de redacción, cuando se notó que ciertos artículos escritos por este pasante presentaban patrones llamativos: estilos demasiado homogéneos entre sí, estructuras casi idénticas y un uso repetitivo de ciertos giros lingüísticos. Las banderas rojas llevaron a una revisión más detallada.

Al verificar las fuentes citadas en los textos, descubrimos que muchas de ellas no existían, no podían rastrearse o no correspondían con la información mencionada. Tampoco eran fidedignos los estudios citados en las notas.

Algunos ejemplos: en uno de los artículos, titulado “Cuáles son los beneficios de escribir a mano”, el autor citaba a dos supuestos expertos: Carlos Ramírez, presentado como neurocientífico de la Universidad Nacional, y Laura Moreno, descrita como psicóloga clínica del Hospital San Ignacio.

Durante la revisión editorial se comprobó que no existía rastro de ninguna de estas personas ni registro que respaldara sus credenciales.

En otra nota titulada, “Por qué debería hacer estos ejercicios de cinco minutos para mejorar su salud mental en la tercera edad”, el autor citaba a María Fernanda Roa, como gerontóloga especializada en bienestar emocional en adultos mayores. Durante la verificación tampoco fue posible encontrar registro alguno de esta profesional ni evidencia que respaldara su existencia.

Frente al uso de la IA, la verificación demostró que los artículos tenían algunos elementos en común: tono neutro que no es común en el lenguaje periodístico, prosa fluida y casi que copiada de un modelo, sin errores ni muletillas y nombres de especialistas que suenan plausibles pero no necesariamente verificables.

Algo más llamó la atención. El uso de referencias académicas, aunque reales, que resultaban genéricas y no resumían datos concretos, características que generalmente se encuentran en textos generados o revisados por modelos como ChatGPT o Claude.

Del contenido publicado por el periodista se hizo una posterior revisión más profunda. Se seleccionaron notas publicadas en diferentes momentos y en todos se repitió el patrón.

Esto confirmó que el contenido había sido elaborado con herramientas de inteligencia artificial y sin cumplir los estándares mínimos de rigor periodístico.

¿Qué pasó con el periodista?

Aunque en su equipo de trabajo se le había confrontado sobre el uso irresponsable de inteligencia artificial, ya que El Espectador tiene normas precisas para su uso, el periodista negó usar dicha herramienta.

Una vez confirmada la mala práctica, este diario decidió dejar de publicarle notas al practicante, quien además fue desvinculado de esta casa editorial.

¿Por qué despublicar los artículos?

La evidencia nos obligó a tomar decisiones: ¿Eliminar todos los artículos asociados con ese autor? El debate fue extenso y en un ejercicio de responsabilidad se decidió no dejar circulando ningún contenido realizado por esta persona. Si bien la fuente no pertenecía a las secciones más leídas del periódico o con más peso dentro de nuestros lectores, el compromiso es que cada artículo que se publica en El Espectador, sin importar la temática, debe cumplir con los requisitos de rigurosidad, verdad e integridad.

Como medio, no podemos permitir que información falsa o no verificable permanezca disponible para nuestros lectores, pues esto va en contra de nuestras políticas editoriales y de nuestro compromiso con la credibilidad.

Después de despublicar los artículos de nuestras plataformas, varios lectores solicitaron mayor transparencia sobre el tipo de errores o falsedades halladas.

Para responder a esas inquietudes —y sin reproducir el contenido completo de los artículos para evitar seguir difundiendo datos incorrectos— compartimos a continuación los titulares de algunas de las notas en las que detectamos problemas. Es importante señalar que los demás textos del autor estaban vinculados a la misma sección y trataban temas afines:

Cuáles son los beneficios de escribir a mano

¿Es verdad que las canas pueden salir por estrés?

Beneficios y usos de dormir con una almohada entre las piernas

Ejercicios para estar en forma después de los 40 años

Por qué debería hacer estos ejercicios de cinco minutos para mejorar su salud mental en la tercera edad

Cada cuánto se debe cambiar la toalla de baño

Qué es la sexalescencia y cuáles son sus beneficios

Como dijo Fidel Cano en la más reciente Redacción al Desnudo, fallaron los filtros y los mecanismos de control. Internamente se tomaron medidas para fortalecer el acompañamiento a las personas que hacen sus prácticas periodísticas y para ser más rigurosos en cuanto al seguimiento del manual que tenemos para el uso responsable de la IA.

Nuestro compromiso sigue siendo servir a los lectores y mantener los estándares de calidad que guían todo nuestro trabajo. Si surgen nuevas preguntas, estaremos atentos para resolverlas.