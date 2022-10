Los millones de seguidores que Iker Casillas perdió tras su tweet de “Soy gay”

El ex arquero fue ganador del Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección española. Foto: Twitter

Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, perdió más de tres millones de seguidores en Twitter después de que su cuenta fuese hackeada, lo que llevó a un tuit que decía: “Espero que me respeten: soy gay”. Su tuit acumuló más de 77.000 retuits, 244.000 me gusta y más de 26.000 comentarios en el momento en el que fue borrado.

A modo de justificación, el español publicó otro en el que aseguraba que su cuenta había sido hackeada y pedió disculpas a la comunidad LGTBI. El domingo por la mañana, Casillas tenía 12,3 millones de seguidores. Aunque el español luego eliminó el tuit sus seguidores se habían reducido a 9,7 millones.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Además de Casillas, Carles Puyol también se vio envuelto en la polémica generada por el tuit. La leyenda del Barcelona, respondió con el mensaje: “Ha llegado el momento de contar nuestra historia, Iker”. Puyol luego se disculpó por sus acciones, aceptando que había cometido un error con una “broma torpe, sin malas intenciones y totalmente fuera de lugar”.

Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

La vida amorosa de Casillas ha sido objeto de gran interés por parte de la prensa sensacionalista española tras su separación de su esposa en marzo de 2021. La publicación llega pocos días después de que él cerrara furiosamente los rumores que lo vinculaban románticamente con Shakira, quien recientemente se separó de su compañero de selección Gerard Piqué.