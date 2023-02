Madre vegana, indignada porque a su hija la hicieron disfrazar de pescadora

La mujer grabó un Tiktok mostrando su indignación y relatando sus argumentos. Foto: El Espectador

En España, colegios e instituciones educativas se preparan para el Carnaval y los diferentes festivales que van desde el 16 hasta el 21 de febrero, por lo que, con ese motivo, solicitan a sus estudiantes vayan disfrazados para diferentes actividades escolares y extracurriculares.

Bajo esa premisa, una madre se mostró inconforme con la solicitud que hizo una docente de la institución educativa a la que asiste su hija de 8 años, pues dicha petición era que se disfrazara de pescadora, por tal motivo la madre se molestó, porque esa petición iba en contra de sus principios morales y éticos, porque tanto ella como su hija son veganas.

Su indignación la manifestó en TikTok, donde relato lo ocurrido y bastante molesta dijo que iba a llevar el caso a las directivas de la institución luego de hablar con la docente y no llegar a un acuerdo.

“Estoy devastada. Tengo ganas de entre llorar y quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre nos digan a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mierda doctrinamos nosotras”, inicia el video la mujer, mejor conocida en TikTok como @VeganayNormal.

“Le he dicho a la profesora que Nadia (nombre de la hija) no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos”, dijo la mujer, quien argumentaba que por ser vegana, su hija, no podía disfrazarse de pescadora.

