Marc Anthony regresa a Bogotá con su “En Vivo Tour 2025”: recomendaciones y más

El ícono mundial de la salsa Marc Anthony vuelve a Bogotá para ofrecer un concierto inolvidable el próximo jueves 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus, donde presentará su aclamada gira “En Vivo Tour 2025”, una celebración a su trayectoria y a la música latina.

El artista puertorriqueño, considerado el “Rey de la Salsa”, promete una noche cargada de emoción con los grandes éxitos que marcaron su carrera como “Vivir mi vida”, “Qué precio tiene el cielo”, “Valió la pena” y “Tu amor me hace bien”.

El espectáculo contará con invitados de lujo como Willy García, exintegrante del Grupo Niche y referente de la salsa colombiana, y Jessi Uribe, una de las voces más destacadas de la música popular.

El Coliseo MedPlus, ubicado sobre la Calle 80 y con capacidad para más de 20 mil asistentes, será el epicentro de esta gran celebración musical. “Recibir a Marc Anthony por tercera vez en nuestro escenario es una celebración para la música latina y para el público que hace del Coliseo un punto de encuentro con los artistas más importantes del mundo”, señaló Carolina García, gerente estratégica de negocios del venue.

Para garantizar una experiencia segura y cómoda, el Coliseo MedPlus implementará diversas facilidades de movilidad y logística. El parqueadero oficial, operado por ParkingLive, contará con capacidad para 1.000 vehículos (tarifas desde $25.000 para motos y $35.000 para carros). Además, el servicio de transporte compartido RUTALIVE ofrecerá rutas de ida y regreso hacia puntos estratégicos de la ciudad como el Portal Norte, Portal El Dorado y Centro Mayor, con un costo de $25.000.

Las autoridades y la organización recomiendan llegar con anticipación, evitar llevar mochilas grandes o alimentos externos, y consultar las redes sociales del recinto (@ColiseoMedPlus) para recibir actualizaciones en tiempo real.

Con esta presentación, Marc Anthony reafirma su estrecho vínculo con el público colombiano y con Bogotá, ciudad que una vez más se prepara para vibrar al ritmo de su voz y su inconfundible energía latina.