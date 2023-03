Marchas contra la reforma a la salud, presupuesto de EE.UU. en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Marchas en contra de la reforma a la salud en Bogotá, Cali y Medellín

El movimiento Pacientes Colombia convocó a una nueva jornada de movilizaciones en contra de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro este jueves. Las marchas iniciarán desde las 9 de la mañana en Bogotá y Cali, mientras que en Medellín comenzarán a las 10 a.m. En la capital, el punto de concentración será el Parque Nacional, en Cali, la plazoleta Jairo Varela y, en Medellín, El palo con la playa.Entre otras, las razones principales detrás de las marchas que indican quienes se movilizarán son que: la reforma destruye el sistema de salud actual, no mejora la oportunidad y calidad de atención y no garantiza respuesta a los pacientes y sus familias. Además, señalan que quieren “mantener nuestra red de servicios de salud”.

🔴 Senado evaluará avances sobre crisis de La Mojana

En el auditorio de Corpomojana del municipio de San Marcos, en Sucre, se realizará una sesión extraordinaria para revisar el cumplimiento de las promesas para mitigar la crisis, que se desató hace más de un año con el rompimiento de un dique en San Jacinto del Cauca, en Bolívar. La emergencia se viene agravando con la ola invernal que afronta el país y desde el Congreso han criticado lo que consideran como un accionar poco efectivo del Gobierno para mitigar la crisis.

Por eso adelantarán un nuevo debate al que fueron citados el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil; la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, entre otros funcionarios del Gobierno. A la pasada sesión, que se realizó en Barranquilla, no asistió el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, lo que generó malestar entre congresistas citantes y dio paso a suponer que no había suficiente voluntad para atender la emergencia.

🔴 Presupuesto en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revela este jueves cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024, en lo que suele percibirse como una señal de cuáles son las prioridades del mandatario para ese periodo.

Biden presentará un presupuesto con el que busca reducir el déficit público en US$3 billones durante la próxima década. Para lograrlo, el presidente propondrá acabar con beneficios fiscales que las compañías de gas y petróleo reciben por sus inversiones, al igual que otros tratamientos especiales fiscales a las energéticas.

🔴 Paro minero en Antioquia

El paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño está por completar una semana. Los manifestantes rechazan lo que consideran es un acto de estigmatización protagonizado por el Gobierno, luego de que se decidiera reactivar los operativos policiales contra estas actividades.

Este jueves llegará a la zona una comisión del Gobierno para atender la situación. Se trata de cinco viceministros (de las carteras del Interior, Defensa, Minas y Energía, Medio Ambiente, así como el Departamento Nacional de Planeación).

🔴 Inaugurarán el Centro de Salud Suba

Este jueves, 9 de marzo, el Distrito entregará a la comunidad el Centro de Salud Suba para fortalecer la prestación de servicios de salud en la localidad y la Subred Norte.

Se espera que este lugar beneficie a más de 43.000 personas y permita ampliar la oferta de servicios en el territorio.Con esta serían nueve las obras entregadas para fortalecer la atención de servicios médicos. En la lista están el Hospital de Meissen Torre Dos y los centros de salud Libertadores, Antonio Nariño, Manuela Beltrán, Villa Javier, Diana Turbay, Candelaria y Tintal.