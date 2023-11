Melwin Pagán, vocero de la medicina alternativa en Latinoamérica

Melwin Pagán no solo es un líder en la investigación y aplicación de la medicina alternativa, sino también un defensor apasionado de preservar tradiciones tan valiosas como el conocimiento de las plantas medicinales. Foto: cortesía

En la convergencia de la ciencia, la naturaleza y la medicina alternativa, emergió Melwin Pagán en 2021. Para entonces, su sabiduría ancestral, no solo había conquistado Puerto Rico, sino que también estaba a punto de cautivar a Colombia con su libro La Botica del Herbólogo, el “bestseller” de Amazon. Un manual que ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la fitoterapia y la herbolaria como enfoques naturales para prevenir y manejar diversas enfermedades a nivel global.

Una nueva voz en la medicina holística

El título de “bestseller” no es fácil de alcanzar, especialmente en la era digital. En el mercado editorial, se atribuye a un libro que ha tenido un notable éxito comercial, es decir, que ha vendido una gran cantidad de copias en un período de tiempo relativamente corto. Todo un logro para quien debuta con su primer ejemplar.

¿Cómo este apasionado por la medicina alternativa lo consiguió? Para Pagán, este logro se gestó en los Andes, donde exploró comunidades indígenas y ciudades de Suramérica después de completar su formación académica como biólogo y biotecnólogo. Este viaje no solo le permitió identificar las necesidades de estas comunidades, sino que también lo inspiró a especializarse en herbología y fitoterapia. “Gracias a estas comunidades, he descubierto oportunidades de sanación tanto físicas, espirituales como emocionales. Son guardianes de sabiduría ancestral que ha perdurado de generación en generación”. Esta experiencia marcó el punto de inflexión que lo impulsó a plasmar sus conocimientos en La Botica del Herbólogo con la misión de mejorar la calidad de vida de manera natural.

Se enorgullece de tener un bestseller en Amazon, y nos es para menos, “La Botica del Herbólogo”, lanzado en 2021, ha vendido miles de copias en todo el mundo. “Mi libro puede guiar a las personas sobre cómo llevar un estilo de vida saludable mediante el uso correcto de plantas medicinales. Con frecuencia conocemos los beneficios de una planta, pero no sabemos cómo utilizarla de manera segura”, argumenta Pagán, ya que su libro ayuda a desentrañar los beneficios de las plantas medicinales e instar a los lectores a adoptar un estilo de vida más saludable a través de prácticas ancestrales.

Con más de siete años de existencia, Melwin Herbólogo, la empresa fundada por Pagán, que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo asesorías personalizadas por medio de mezclas de plantas medicinales adaptadas a las necesidades de sus clientes, fue también un elemento clave para su decisión como autor.

Encausó entonces su idea a través de la Fitoterapia, o terapia con infusiones de plantas, que se convierte así en una alternativa natural para quienes buscan un enfoque holístico hacia la salud. “Gracias a la exposición del libro, la empresa ha crecido, llegando a casi todas las tiendas naturistas en Puerto Rico. Como proyecto de expansión, planeamos inaugurar un restaurante enfocado en postres, tés y comida saludable”, explica el también empresario.

A pesar de su popularidad como autor, empresario y con más de 89 mil seguidores en Instagram, donde comparte infusiones caseras para desintoxicar el cuerpo y controlar el metabolismo, Melwin Pagán permanece fiel a sus raíces y a la conexión con la naturaleza. Él declara: “Soy agricultor y campesino comprometido con cultivar y difundir el conocimiento de estas maravillas ancestrales”.

Colombia: seminario y reconocimiento internacional

Actualmente, de visita en Colombia, Pagán compartió sus conocimientos en el seminario práctico “Prevención y apoyo en el cáncer” transmitido en vivo desde El Espectador el 27 de noviembre. La visita culminará con la entrega del prestigioso premio “PRIZE TO THE LEADER IN RESEARCH AND HEALTH SCIENCES FOR THE BENEFIT OF MANKIND 2022-2023″ por parte de la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (SIISDET), programado para el 2 de diciembre en Cartagena de Indias. Pagán expresa su emoción: “Estoy muy emocionado, es un premio muy importante en el área de la salud que me motiva a seguir trabajando en investigación. Pero, ante todo, estoy muy agradecido por tantas cosas bonitas que me han pasado en Colombia”. La ceremonia será el punto culminante de la 15ª edición de los Health Sciences Awards® en el IX Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa.

Todas son buenas noticias para Melwin, el escritor, empresario e investigador, quien planea publicar para el 2024 un nuevo libro bajo el sello editorial de Penguin Random House. En primicia para El Espectador cuenta: “Este nuevo libro es muy interesante porque trata un tema que está afectando a muchas familias en el mundo, que es el cáncer y como con un estilo de vida saludable lo podemos prevenir, pero también manejar”. Además, continuará trabajando en una investigación centrada en el estudio de diversas plantas medicinales, aplicadas en células tumorales prostáticas, en estrecha relación con la temática de su próximo libro.

Melwin Pagán no solo es un líder en la investigación y aplicación de la medicina alternativa, sino también un defensor apasionado de preservar tradiciones tan valiosas como el conocimiento de las plantas medicinales. En su segunda visita a Colombia, quiere dejar un mensaje claro, invitar a las personas a explorar los beneficios de la medicina alternativa en la búsqueda de un bienestar integral.