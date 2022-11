Meta despide a mujer en medio de su licencia de maternidad

Varios de los extrabajadores de Meta se enfrentan a la incertidumbre del desempleo, después de dedicar años a la compañía. Foto: AnnekaPatel

A través de su cuenta de LinkedIn, Anneka Patel compartió un relato sobre cómo fue afectada por los despidos masivos de la compañía Meta. En un post de LinkedIn, Patel dijo que recibió el correo a las 5:35 de la mañana, después de que varios de sus compañeros de trabajo le comentaran que habían sido despedidos.

“Me desperté a las 3:00 a.m. para cargar a mi bebé de tres meses, Emilia. Revisé mi correo electrónico de trabajo, ya que estaba anticipando el correo de Mark Zuckerberg sobre los despidos y ahí estaba, pero no había detalles sobre a cuáles equipos o quiénes se verían afectados. Emilia se despertó a las 4 de la mañana, así que la cuidé y a las 4:30 recibí un mensaje de texto de mi gerente, diciendo que la habían despedido. Puse a Emilia a dormir a las 4:45 de la mañana y me senté, preguntándome qué podría hacer. Me acosté en la cama, refrescando mis correos electrónicos, hablando con otros compañeros de trabajo, todos nosotros esperando si los despidos nos afectarían, o compadeciendo a quienes ya habían sido notificados. Luego, a las 5:35, recibí el correo electrónico que me había incluido en los despidos. Mi corazón se hundió”.

¿Por qué hubo despidos masivos en Meta?

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que despediría a cerca de 11.000 empleados de su compañía debido a las amenazas que está sufriendo su modelo de negocios, incluida la competencia por parte de usuarios y los dólares en publicidad de TikTok. Esto equivale al 13% de su fuerza de trabajo.

Además, Zuckerberg anunció que la empresa se enfocaría en prioridades, tales como el negocio de publicidad y la elevación de contenido de creadores virales sobre amigos y familiares; esta ha sido una de las estrategias que permitieron el éxito de TikTok.

Actualmente, gigantes de la tecnología están sufriendo un período de despidos, debido a la recesión económica y a la caída en el negocio de la publicidad. Las empresas tuvieron una época de contratación masiva en el pasado, debido al incremento en el uso de la tecnología durante la pandemia. No obstante, una vez la situación comenzó a normalizarse, el crecimiento económico para varias de las empresas de Silicon Valley dejó de ser exorbitante. Este es el caso de Twitter, cuyo nuevo propietario, Elon Musk, despidió cerca de la mitad de sus trabajadores.

Meta, el gigante de las redes sociales, también se enfrenta a una lista de amenazas para su modelo de negocio. La intensificación de la competencia por los dólares de publicidad y los usuarios en el mercado de las redes sociales que migran y usan a competidores, como Tik Tok y Snapchat, han representado una amenaza para el crecimiento de la compañía.

Además, uno de los focos económicos de Meta ha sido concentrarse en la creación de mundos virtuales, conocidos como “el metaverso”, al que se accede a través de realidad virtual. Estos espacios se han creado con la esperanza de que las personas quieran invertir su tiempo allí, para trabajar, jugar y compartir a nivel virtual, de una forma mucho más “realista”. No obstante, la empresa ha reportado invertir más de 15 mil millones de dólares en la creación del metaverso, lo cual ha significado increíbles pérdidas de dinero, por la pobre recepción que tuvo el servicio de realidad virtual.