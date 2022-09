Mira este 30 de septiembre los capítulos más sorprendentes de ‘Bright Now’

Historias breves, oportunas e intrigantes sobre ciencia y tecnología, historia, y más. Foto: Cortesía

Agéndate del 26 de septiembre al 2 de octubre con la variada programación de CuriosityStream, a través de su señal en vivo, disponible 24/7.

El recomendado de la semana: Bright Now

Abróchate el cinturón para ver la serie original más sorprendente de CuriosityStream, ‘Bright Now’ una inmersión vertiginosa en historias fascinantes para los espectadores en movimiento. Es una nueva versión de la revista de noticias de transmisión tradicional, con artículos breves y oportunos que exploran temas de actualidad, avances de alta tecnología, problemas globales desafiantes, momentos cruciales en la historia y las personas fascinantes en el centro de todo.

Descubre por qué en los Estados Unidos se consumen más de 400 millones de tazas de café cada día y cómo es posible que cada persona albergue al menos 40 billones de microorganismos no humanos. Mira las cosas desde otra perspectiva, y mediante un contexto crítico para comprender las historias detrás de las noticias y tendencias actuales en la era moderna y acelerada.

Diviértete y aprende por medio de capítulos breves, oportunos e intrigantes sobre, historia, ciencia, tecnología, animales, problemas globales y las personalidades en el centro de todo. Disfruta de los nuevos episodios de ‘Bright Now’ la serie documental original de CuriosityStream que ha batido récords de audiencia alrededor del mundo, debido a su estilo de capítulos cortos que puedes ver sin disponer de mucho tiempo.

Disfruta este viernes 30 de septiembre, a partir de las 6:00 p.m. "Bright Now".

