Natura se moviliza para cuidar, apoyar y acompañar a toda su red de afecto

Alexandre Lemos, gerente general de Natura Colombia, asegura que desde la adversidad se aprende.

¿Cómo ve la situación actual y cuál cree que es la forma de enfrentarla como líder de Natura Colombia?

En Natura estamos convencidos de que el valor de una compañía está asociado a su capacidad de contribuir de forma positiva a la sociedad. Las causas que la compañía impulsa se definen por la elección de temas prioritarios en los que busca generar un cambio en la sociedad a partir de su modelo de negocio, movilizando a su red, gobiernos y ciudadanos para ofrecer soluciones a los problemas que atravesamos en este momento en el país. Lograr inspirar y, sobre todo, motivar a tantas personas que hacen parte de nuestra red es lo más importante.

Colombia nos necesita unidos, cuidando, apoyando y acompañando a las personas. Esto se traduce en entender las necesidades que hay en nuestra red de relaciones, buscando alternativas y soluciones para que sus negocios sigan funcionando, generando ingresos a través de la venta directa, desarrollando sus habilidades y llevando prosperidad para ellas y sus familias.

¿Cuáles han sido los mayores retos en circunstancias como la del año pasado con el COVID-19 y ahora con el reto de mantener la economía circulando a pesar de la situación de orden público que vive el país?

Yo tengo la creencia de que desde la adversidad es de donde aprendemos, hemos tenido grandes desafíos como el hecho de transformar un negocio que básicamente es de relación directa de nuestras consultoras con sus clientes en un negocio de venta por catálogo online. Nos movilizamos para implementar acciones que ayudaran a contener el negocio, asegurando el cuidado con nuestra red: especialmente con las consultoras, los colaboradores, proveedores y las comunidades.

Es así como durante la pandemia las consultoras han estado haciendo uso de los canales y las herramientas digitales. Este proceso lo hemos estado acompañando día a día, capacitándolas y entendiendo en equipo los retos de la transformación digital y las maneras de encontrar sinergias para generar una oferta integral que cumpla con las necesidades de los clientes.

Empezamos hace un año con 5.000 consultoras y consultores digitales, actualmente contamos con 60.000 que hacen uso de esta plataforma. Una migración digital que apalanca el crecimiento del canal, aumentando los pedidos y el número de clientes, logrando el aumento en ventas digitales de un 253 %. Esperamos cerrar el 2021 con un porcentaje de crecimiento superior al proyectado para la industria de e-commerce en Colombia.

Saber adaptarnos al cambio es una de las lecciones más grandes que cualquier persona debe aprender. Creemos que cuando las circunstancias cambian, debemos visualizar el panorama con optimismo y positivismo, imprimiéndole la mejor energía para construir y encontrar soluciones que nos permitan seguir adelante.

¿Cuáles son las razones por las que le gusta trabajar en Colombia?

Trabajar en Colombia y para Colombia es algo que me llena de emoción. Trabajar con su gente es un estímulo permanente, que te hace ser mejor persona y profesional. En mi caso, siempre he dicho que tengo la fortuna de tener un trabajo muy enriquecedor porque trabajar con una gran red de mujeres, nuestras consultoras, que buscan a través de la venta directa una forma de vida, un sustento para sus familias, una nueva oportunidad, no solo me permite compartir mi conocimiento, sino que aprendo de ellas todos los días.

En el tiempo en el que he vivido en Colombia he visto cómo en Natura, junto con un gran equipo, hemos logrado hacer cosas increíbles en muy poco tiempo, rompiendo paradigmas y arriesgándonos a encontrar soluciones diferentes, disruptivas. Esta es una de las esencias de los colombianos que me ha enamorado: su capacidad de salir adelante, su actitud y la manera de enfrentarse a nuevos retos.

¿Cómo cree que debe ser el enfoque de los líderes de hoy?

Los líderes de hoy debemos tener la resiliencia intrínseca, creo que la principal característica debe ser la capacidad de adaptación y de tener la visión para apostarles a los negocios que aporten a la sociedad y al medio ambiente. Como líder de una empresa como Natura, tengo metas económicas, pero también metas ambientales y sociales, creo que las empresas deben medir los impactos sociales y ambientales con el mismo peso que los económicos.

Establecer metas que tengan en cuenta el triple impacto. Los líderes de la compañía debemos abanderar este compromiso, garantizando que no se quede solo ahí, sino que cada uno de nuestros colaboradores lo transfiera a su día a día. La coherencia en todas las acciones es fundamental para garantizar un aporte que ayude a resolver los desafíos. En Natura lo hacemos todos los días, algunas de estas acciones han hecho que seamos una empresa B desde 2014 y que seamos reconocidos como la marca de cosméticos más fuerte del mundo, según el informe “Brand Finance Cosmetics 50 2021”, publicado por la consultora Brand Finance.

Todas nuestras acciones tienen un impacto en el entorno; cabe a las empresas y sobre todo a sus líderes identificarlos, medirlos, potenciarlos y ampliarlos. En cuanto a los impactos como las emisiones de carbono y el uso de plásticos, es preciso darse a la tarea de eliminar o reducir y compensar lo que no es posible eliminar.

¿Qué mensaje quiere dejarles a los colombianos?

Siempre admiración y gratitud con mis hermanos colombianos. Tener presente que las dificultades generan oportunidades, debemos buscar el lado positivo. Debemos recuperarnos de manera rápida y apostarle al trabajo. Soy positivo por naturaleza y le apuesto todos los días a la generación de oportunidades y a la vida digna de las personas que a través de la venta directa logran que la economía se mantenga circulando. Nosotros no solo estamos en el sector de la cosmética, también hacemos parte del sector de la venta directa, que es un modelo de negocio que promueve el emprendimiento de forma masiva.

La venta directa es fuente de ingresos para más de dos millones de familias en el país. Es por eso por lo que nuestro compromiso con mantener vivo el negocio se extiende más allá de las 140.000 consultoras Natura en Colombia, se extiende al sector, y hemos realizado acciones que faciliten la digitalización de los negocios y el acompañamiento empresarial en el manejo de sus emociones y de cómo enfrentar las situaciones difíciles que estamos viviendo. Para Natura, cada persona es un mundo y todo el mundo importa.