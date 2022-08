Niña de 3 años fue velada viva en México por error en parte médico

Camila Roxxana Martínez, tuvo muerte cerebral debido a que permaneció varias horas encerrada en un ataúd, aún con vida. Foto: Pexels

Un curioso y triste caso conmocionó a una familia y a toda una comunidad en San Luis de Potosí, México, donde una pequeña que fue declarada muerta, despertó en medio del sepelio de su familia.

De acuerdo con lo que ha declarado la familia, aunque un parte médico confirmó que la niña de 3 años estaba muerta, mientras se encontraba en su ataúd durante su funeral mostró señales de vida.

¿Cuál fue la causa de muerte de la menor?

Según cuenta Mary Jane Mendoza, madre de Camila, la pequeña fue llevada al Hospital Comunitario de Salinas, donde confirmaron que murió por deshidratación severa a causa de una diarrea y vómito, “fue en la noche que me la ingresaron, fue como a las 10:30 p.m., y ya para las 12:30 a.m., ya me la habían dado por muerta”, cuenta la madre.

Después de recibir la noticia, la familia empezó con los preparativos tradicionales de la velación, pero no se esperaban que la niña diera signos de vida, incluso, algunos de los asistentes al funeral le dijeron a la madre, quien fue la primera que se dio cuenta del hecho, que estaba alucinando.

Así fue el momento del sepelio

“Yo miré que movió sus ojos y les dije y me dijeron que yo ya estaba alucinando”, contó Mary Jane al programa mexicano ‘Azucena a las 10′.

Después de que su mamá se diera cuenta, la abuela paterna de Camila, también se fijó en lo que estaba pasando y reaccionó junto a Mary Jane para pedir un médico lo más pronto posible.

Una enfermera de la comunidad, que llegó en poco tiempo, le tomó el pulso y confirmó que tenía signos vitales, sin embargo, durante el recorrido hacia un nuevo hospital, Camila falleció.

Según cuenta Felicítas Martínez, la abuela paterna de la niña, “la estábamos velando viva, pero porque el doctor luego dijo: ‘ya la niña ya acabó’. Yo no quise quedarme con esa duda, yo sentía algo.”

Su segunda muerte

A pesar de la reacción de la familia y de los intentos por llevarla a un centro médico, la pequeña de 3 años murió en el camino de traslado hacia el hospital debido a una muerte cerebral causada por permanecer tanto tiempo encerrada en el ataúd.

“Duró bastantes horas ahí en la caja, pero, pues, ahí siento que es culpa del doctor”, cuenta Mary Jane. En su carta de defunción quedó consignado, que además de morir por deshidratación severa, también tuvo un edema cerebral y falla metabólica.

La fiscalía estatal de San Luis de Potosí, abrió varias líneas de investigación sobre el hecho para determinar si hubo negligencia o no durante el primer parte médico de fallecimiento de la menor.

Con el inicio de esta investigación se espera que haya justicia para la muerte de la pequeña Camila Roxxana Martínez, así como para su mamá, quien tuvo que afrontar sola este momento debido a que el padre de la niña se encuentra en Estados Unidos y no pudo volver a México para acompañar a su familia.